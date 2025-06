Leo Messi, davanter argentí de l'Inter Miami, és tendència arreu del món per unes imatges molt dures al costat de James Rodríguez, colombià que es va veure les cares amb el rosarí. James va declarar que l'Argentina "havia comptat amb ajuda externa per guanyar la final de la Copa Amèrica", cosa que va molestar molt un Messi que li ho va retreure en diferents ocasions. A més de ser notícia per aquest 'enganxada', Leo Messi també ha tornat a ser tendència per unes declaracions molt contundents: té clar el seu futur i no dubta a encendre la polèmica.

Leo Messi volia tornar al Barça després de finalitzar la seva etapa al PSG, però el FC Barcelona de Laporta no va aconseguir encarrilar l'arribada del millor jugador de tots els temps. La decepció de Leo Messi va ser majúscula, sobretot perquè l'astre argentí anhelava acabar la seva carrera al Barça, cosa que encara pot passar. Sense anar més lluny, Messi té clar que es troba al tram final de la seva carrera, motiu pel qual ha llançat un missatge clar en aquestes últimes hores.

Leo Messi acaba contracte amb l'Inter Miami d'aquí a 6 mesos, just a finals de l'any 2025. Segons diverses fonts properes al jugador argentí, vigent campió del món amb l'Argentina, el pròxim destí de Messi seria Newell's, el seu primer club de futbol. No hi ha res confirmat, però Leo Messi ha llançat un seriós avís i cada cop preocupa més: el seu futur es defineix i el millor jugador de la història s'apaga.

Leo Messi llança un missatge sobre el seu futur i encén la polèmica: 'Ho tinc clar...'

Joan Laporta segueix declarant, en 'petit comitè', que la idea del FC Barcelona és que Leo Messi gaudeixi d'un comiat a l'alçada de la seva llegenda al Barça. No sembla que sigui com a jugador, però si el Barça el vol tornar a fitxar ha de tenir en compte les últimes paraules d'un Messi que s'està acabant. Encara té per davant el Mundial de 2026, però tot sembla indicar que serà la darrera gran cita de Leo Messi, que d'aquí a 12 dies farà 38 anys.

Leo Messi, per la seva banda, també somia poder-se acomiadar del Barça, sobretot dels culers que l'han vist créixer des que va debutar el novembre de l'any 2003. Leo Messi ja ha llançat un avís clar en aquestes últimes hores. "Sóc conscient que són els meus últims partits i els estic gaudint al màxim", assegurava l'argentí, que, de manera inevitable, ja pensa en una possible retirada després del Mundial.

Leo Messi té clar que està davant dels seus últims mesos de competició, motiu pel qual vol aprofitar per 'acomiadar-se' de la millor manera possible.