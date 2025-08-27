Logo e-noticies.cat
Home calb somrient en primer pla amb una vista aèria d’una ciutat costanera al fons
Aquesta és la ciutat on va néixer el meteoròleg | Camara Wikimedia Commons, JackF
La ciutat que, segons Tomàs Molina, conserva ànima de poble: a 15 minuts de Barcelona

Es tracta de la ciutat on va néixer i créixer el meteoròleg, un lloc amb ambient mariner que manté la seva autenticitat

Redacció

Tomàs Molina fa dècades que és a televisió explicant el temps a Catalunya. Amb un estil proper i didàctic, s'ha convertit en un referent a les llars. Però el seu vincle més fort no és als platós, sinó a la ciutat que el va veure néixer.

Amb més de tres dècades a TV3, Molina s'ha guanyat fama de divulgador incansable. És físic de formació i especialista en meteorologia, a més d'haver ocupat càrrecs destacats en associacions professionals del sector. Ha publicat llibres, participat en conferències i el 2024 fins i tot va fer el salt a la política europea com a candidat, sempre amb el mateix to proper que el caracteritza.

Un presentador de televisió està dret davant d'un mapa del temps que mostra el pronòstic meteorològic per a diversos dies amb icones de sol i núvols.

Tomàs Molina és la veu del temps a 3Cat | Camara TV3

A només uns minuts de Barcelona, hi ha un lloc que ha crescut molt sense perdre la seva identitat. Una ciutat gran que encara respira com un barri. I és allà on Molina diu que mai s'ha caigut en l'artifici ni en el plàstic.

Badalona, ciutat amb arrels

Aquest lloc és Badalona. Badalona és la tercera ciutat més poblada de Catalunya, amb més de 200.000 habitants. Malgrat la seva mida, conserva un aire local que la diferencia de la seva veïna Barcelona: és un municipi que ha sabut créixer sense perdre la sensació de comunitat.

La seva història es remunta a l'època romana. Allà s'hi va fundar Baetulo, una de les colònies més importants del litoral. Avui el Museu de Badalona conserva mosaics, termes i objectes que expliquen la vida en aquella ciutat antiga.

Restes arqueològiques d’un antic edifici amb columnes blanques i mosaics al terra

Termes romanes de Baetulo, a Badalona | Camara Wikimedia Commons

A l'edat mitjana el monestir de Sant Jeroni de la Murtra va guanyar protagonisme. Anys després, la industrialització va marcar un altre capítol, visible encara en edificis modernistes i en fàbriques emblemàtiques com la d'Anís del Mono.

Vista aèria d’un antic monestir envoltat de vegetació amb un requadre que mostra un acostament a una de les seves torres i l’entrada principal

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | Camara Wikimedia Commons, Getty Images de KarSol

Què veure i fer a Badalona

Un passeig pel carrer del Mar i la rambla permet entendre l'essència de la ciutat. Són espais plens de vida, amb comerços tradicionals i l'ambient d'un barri que no s'ha deixat uniformar. Allà la vida social segueix el mateix ritme de sempre.

El Pont del Petroli s'ha convertit en un dels símbols actuals. Originalment era un moll per descarregar petroli, però avui és un mirador obert al mar. Molt a prop, l'escultura del Mono recorda la petjada del modernisme industrial.

Moll d’estructura metàl·lica sobre el mar amb sorra i roques en primer pla sota un cel ennuvolat

El Pont del Petroli a Badalona s'ha convertit en un símbol d'identitat de la ciutat | Camara Wikimedia Commons

El parc de Can Solei i Ca l’Arnús és el gran pulmó verd. Onze hectàrees de jardins històrics, llacs i zones per passejar el converteixen en un lloc molt estimat pels veïns. Al centre destaquen també la plaça de la Vila i l'església de Santa Maria, punts de trobada ciutadana.

Camí de terra envoltat d’arbres i vegetació en un parc il·luminat per la llum del sol

Parc de Can Solei i de Ca l'Arnús, a Badalona | Camara Ajuntament de Badalona

Les festes de Maig són un altre segell local. Acaben amb la Crema del Dimoni a la platja, una tradició popular que reuneix milers de persones. Entre foc i música, Badalona celebra cada any que segueix sent un poble amb ànima.

Figura gegant feta de fusta cremant intensament durant la nit

Cremada del Dimoni, un dels esdeveniments més emblemàtics de les Festes de Maig | Camara Wikimedia Commons

El racó de Tomàs Molina

Per al meteoròleg, el racó més especial és al passeig marítim. Allà hi troba el mar obert i la memòria del que va ser una zona industrial recuperada per a la gent. El descriu com “una meravella”, un lloc que li recorda a Miami Beach.

Molina insisteix que el que és important no és la modernització, sinó conservar l'autenticitat. Afirma que Badalona “no s'ha convertit en una ciutat de plàstic, ni s'ha uniformat”. Prefereix veure com els seus carrers i places segueixen vives, com ho han estat sempre.

Aquest equilibri entre el que és nou i el que és de sempre és el que més valora. Per a ell, Badalona manté la capacitat de ser ciutat sense deixar de sentir-se poble. I el seu passeig vora el mar n'és només el reflex d'aquesta identitat duradora.

