La ciutat que, segons Tomàs Molina, conserva ànima de poble: a 15 minuts de Barcelona
Es tracta de la ciutat on va néixer i créixer el meteoròleg, un lloc amb ambient mariner que manté la seva autenticitat
Tomàs Molina fa dècades que és a televisió explicant el temps a Catalunya. Amb un estil proper i didàctic, s'ha convertit en un referent a les llars. Però el seu vincle més fort no és als platós, sinó a la ciutat que el va veure néixer.
Amb més de tres dècades a TV3, Molina s'ha guanyat fama de divulgador incansable. És físic de formació i especialista en meteorologia, a més d'haver ocupat càrrecs destacats en associacions professionals del sector. Ha publicat llibres, participat en conferències i el 2024 fins i tot va fer el salt a la política europea com a candidat, sempre amb el mateix to proper que el caracteritza.
A només uns minuts de Barcelona, hi ha un lloc que ha crescut molt sense perdre la seva identitat. Una ciutat gran que encara respira com un barri. I és allà on Molina diu que mai s'ha caigut en l'artifici ni en el plàstic.
Badalona, ciutat amb arrels
Aquest lloc és Badalona. Badalona és la tercera ciutat més poblada de Catalunya, amb més de 200.000 habitants. Malgrat la seva mida, conserva un aire local que la diferencia de la seva veïna Barcelona: és un municipi que ha sabut créixer sense perdre la sensació de comunitat.
La seva història es remunta a l'època romana. Allà s'hi va fundar Baetulo, una de les colònies més importants del litoral. Avui el Museu de Badalona conserva mosaics, termes i objectes que expliquen la vida en aquella ciutat antiga.
A l'edat mitjana el monestir de Sant Jeroni de la Murtra va guanyar protagonisme. Anys després, la industrialització va marcar un altre capítol, visible encara en edificis modernistes i en fàbriques emblemàtiques com la d'Anís del Mono.
Què veure i fer a Badalona
Un passeig pel carrer del Mar i la rambla permet entendre l'essència de la ciutat. Són espais plens de vida, amb comerços tradicionals i l'ambient d'un barri que no s'ha deixat uniformar. Allà la vida social segueix el mateix ritme de sempre.
El Pont del Petroli s'ha convertit en un dels símbols actuals. Originalment era un moll per descarregar petroli, però avui és un mirador obert al mar. Molt a prop, l'escultura del Mono recorda la petjada del modernisme industrial.
El parc de Can Solei i Ca l’Arnús és el gran pulmó verd. Onze hectàrees de jardins històrics, llacs i zones per passejar el converteixen en un lloc molt estimat pels veïns. Al centre destaquen també la plaça de la Vila i l'església de Santa Maria, punts de trobada ciutadana.
Les festes de Maig són un altre segell local. Acaben amb la Crema del Dimoni a la platja, una tradició popular que reuneix milers de persones. Entre foc i música, Badalona celebra cada any que segueix sent un poble amb ànima.
El racó de Tomàs Molina
Per al meteoròleg, el racó més especial és al passeig marítim. Allà hi troba el mar obert i la memòria del que va ser una zona industrial recuperada per a la gent. El descriu com “una meravella”, un lloc que li recorda a Miami Beach.
Molina insisteix que el que és important no és la modernització, sinó conservar l'autenticitat. Afirma que Badalona “no s'ha convertit en una ciutat de plàstic, ni s'ha uniformat”. Prefereix veure com els seus carrers i places segueixen vives, com ho han estat sempre.
Aquest equilibri entre el que és nou i el que és de sempre és el que més valora. Per a ell, Badalona manté la capacitat de ser ciutat sense deixar de sentir-se poble. I el seu passeig vora el mar n'és només el reflex d'aquesta identitat duradora.
