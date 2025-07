El nou Camp Nou ja ha entrat en la fase final de construcció i, per tant, quedarà acabat ben aviat. És evident que, de moment, no tot l'estadi estarà acabat, però sí que es podran disputar partits a porta oberta, cosa que farà que el Barça recuperi molts ingressos. Amb l'estrena del nou Camp Nou sorgeixen diversos dubtes, però un d'ells va vinculat a Leo Messi, llegenda del Barça que ha estat convidat a la presentació del camp.

La relació entre Leo Messi i Joan Laporta no és fluida, ja que l'argentí segueix molt decebut amb el president del Barça. Laporta no va renovar Leo Messi i, per si no fos prou, tampoc el va rescatar del PSG abans d'anar a l'Inter Miami, cosa que el va deixar molt tocat anímicament. Ara, Leo Messi i Joan Laporta saben que han de fer un 'esforç', sobretot pel Barça: hi ha data pel retorn de Leo Messi al nou Camp Nou, serà espectacular.

El Barça té previst que el nou Spotify Camp Nou obri les seves portes per al Trofeu Joan Gamper d'aquest pròxim mes d'agost, que serveix per presentar l'equip. Ara bé, perquè l'obra quedi acabada, fonts del Barça asseguren que caldrà esperar uns 13 o 14 mesos més, aproximadament. El Barça vol inaugurar el nou Camp Nou amb Leo Messi, per això la data del retorn de l'argentí al Barça ja ha estat pràcticament confirmada: Leo Messi ho reconeix.

Gran notícia! El retorn de Leo Messi al nou Camp Nou ja té data final: «Serà el...»

El final de Leo Messi al Barça no va ser feliç, motiu pel qual el club vol que sigui part important de la festa d'inauguració del Camp Nou. Està previst que l'estadi estigui acabat per a la temporada 2026/2027, moment en què el Barça vol que hi sigui present Leo Messi, que hauria acabat contracte amb l'Inter Miami. La idea del Barça, segons ha explicat el 'Diario SPORT', és organitzar un acte per tot el que val per donar el tret de sortida al nou estadi culer.

El Barça vol que el gran protagonista d'aquesta festa sigui Leo Messi, qui ja ha rebut la proposta per part del FC Barcelona. Contràriament a alguns informes que han aparegut aquest divendres, 'e-Notícies' pot confirmar que l'entorn de Leo Messi ha rebut la proposta del Barça, encara en fase inicial. Des del Barça volen fer coincidir l'homenatge al crack argentí, el millor futbolista de la història del club, amb la inauguració del nou estadi.

"Leo Messi s'ha mostrat obert a escoltar la proposta del Barça", asseguren fonts de l'entorn de l'esportista, que ve de fer un bon Mundial de Clubs amb l'Inter Miami. El Barça encara no té data exacta, però tot sembla indicar que el retorn de Leo Messi al Barça serà just d'aquí a un any, quan el nou Camp Nou estigui acabat.