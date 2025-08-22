Rosy, mare de Pedri, protagonitza una notícia que ningú pot negar: hi ha moltes fotos
La mare de Pedri, Rosy, ha captat totes les mirades a les xarxes durant les recents vacances familiars
Les vacances del blaugrana Pedri han fet parlar, però en aquesta ocasió, no només per ell. La protagonista indiscutible ha estat la seva mare, Rosy López, l'actitud i l'estil de la qual han acaparat l'atenció dels mitjans. Sens dubte, aquesta notícia confirma que, tot i que Pedri sigui el focus pel seu talent, la família també pot robar-se totes les mirades.
El viatge de l'esportista ha generat un autèntic rebombori a les xarxes socials, i els seguidors de l'esportista han destacat la presència de Rosy a totes les imatges compartides. En aquestes s'hi mostra la família gaudint de la companyia mútua i d'un entorn completament diferent de l'habitual a Barcelona. D'aquesta manera, els seguidors han pogut conèixer una faceta més personal de Pedri i el seu entorn proper.
Durant aquestes vacances, la família González López ha optat per un destí exòtic com Tanzània. Pedri, el seu germà Fer i els seus pares, Rosy i Fernando, han explorat la zona i s'han submergit en la cultura local. Allà han gaudit de safaris, trobades amb animals i moments de diversió al cor de l'Àfrica Oriental.
Rosy es converteix en l'estrella inesperada del viatge de Pedri
Tanmateix, el veritable focus s'ha centrat en Rosy, que ha lluït una samarreta negra amb el missatge "em teniu fins al c**y". Aquesta peça ha generat multitud de reaccions per la seva sinceritat i actitud. La seva espontaneïtat ha convertit la mare de l'esportista en l'estrella inesperada d'aquest viatge.
Tot i la fama de Pedri, aquesta escapada familiar ha servit per demostrar que els llaços familiars són el més important. El canari manté una relació molt propera amb el seu germà Fer, que s'ha convertit en el seu suport constant des dels inicis al Barça. Junts, celebren victòries i es protegeixen davant crítiques, enfortint un vincle que transcendeix la fama i el futbol.
Moments únics en família lluny del focus mediàtic
Les fotografies compartides mostren els quatre gaudint del safari, interactuant amb els habitants locals i aprofitant cada instant lluny del focus mediàtic habitual. Aquest viatge ha servit perquè Pedri pugui desconnectar de la pressió del futbol professional i relaxar-se en un entorn natural i segur. D'aquesta manera, la família ha aconseguit combinar a la perfecció aventura i descans.
Tot i que molts esperaven que Pedri fos el centre d'atenció, les imatges han deixat clar que Rosy López s'ha convertit en l'autèntica protagonista. La seva samarreta i la seva actitud han cridat l'atenció, mostrant que la sinceritat i la personalitat poden destacar fins i tot en moments de descans. La presència de Rosy quedarà gravada com un dels records més especials d'aquest viatge, juntament amb els impressionants paisatges de Tanzània.
Més notícies: