La confesión de Antonela Roccuzzo, la mujer de Leo Messi: 'En estos momentos...'

Antonela Roccuzzo ha sorprendido al romper su habitual discreción con declaraciones que han llamado la atención de muchos. En una reciente entrevista, la esposa de Leo Messi ha revelado detalles de su rutina familiar y su adaptación a Miami. Esto se debe a que el astro argentino, de 38 años, juega actualmente en el Inter Miami, donde ha comenzado una etapa profesional acompañado por su mujer y sus tres hijos.

En declaraciones para Haute Living, Antonela ha ofrecido una mirada sincera sobre su faceta más personal como madre, esposa y figura pública. Sus palabras han permitido conocer una cara menos expuesta de su vida, alejada de los focos que habitualmente siguen cada paso de Messi. Esta vez, ha sido ella quien ha tomado el protagonismo, mostrando la importancia que tiene la familia en su equilibrio cotidiano.

“En estos momentos estamos llenos de nervios, pero la parte más hermosa es que vivimos esas experiencias juntos como familia”, ha confesado. Esta frase resume con emoción lo que significa para ella esta etapa de cambios. El proceso de adaptación ha sido desafiante, pero también les ha ofrecido momentos únicos como familia, en especial a sus hijos.

La adaptación de Antonela y los niños a la nueva etapa de Leo Messi en Estados Unidos

Desde su llegada a Estados Unidos, tras dejar París y su histórica etapa en el FC Barcelona, la familia han intentado mantener una vida lo más normal posible. La modelo ha explicado que su rutina diaria gira en torno a sus hijos y que intenta priorizar siempre la vida familiar. A pesar de la notoriedad pública de su marido, dentro de casa prevalece la simplicidad.

La argentina ha contado que comienza el día llevando a los niños al colegio y luego se dedica al gimnasio y a sus compromisos laborales. Siempre procura que su agenda se adapte a los horarios escolares, para poder compartir las tardes con sus hijos. Para ella, los momentos en familia al final del día son fundamentales y no negociables.

La estabilidad familiar como prioridad

Además, valora profundamente el tiempo que pasa con su familia y por ello busca preservar su intimidad. Mantenerse alejada del foco mediático se ha convertido en una prioridad, sobre todo tras su traslado a Miami. Allí, junto a Leo Messi y sus hijos, ha encontrado un entorno más tranquilo para disfrutar de la vida cotidiana.

La confesión de la modelo ha servido para recordar son una familia que busca lo mismo que cualquier otra: estabilidad, recuerdos compartidos y amor cotidiano. Sus palabras han dejado claro que, aunque los nervios estén presentes, también lo está la felicidad de estar unidos. Y eso, para Antonela, parece ser lo más importante de todo.