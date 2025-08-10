Andreu Genestra, el xef del rei Felip a Mallorca, parla clar: 'Les safates...'
El xef Andreu Genestra torna a impressionar a Marivent i revela què ha viscut amb el rei Felip entre bastidors
Recentment, el nom d'Andreu Genestra ha tornat a sonar amb força a Mallorca després de la recepció oficial que els reis Felip i Letícia han ofert al Palau de Marivent. No ha estat la primera vegada que aquest xef amb estrella Michelin ha estat l'encarregat de preparar un menú per a la Casa Reial a les Illes Balears. Tanmateix, en aquesta ocasió, Genestra ha decidit parlar amb total claredat sobre la seva experiència i el que realment ha significat per a ell cuinar per a la reialesa.
Tot i que la majoria dels focus s'han centrat en la presència de la Família Reial, ha estat Andreu qui s'ha convertit en protagonista per les seves declaracions. El xef mallorquí, conegut pel seu compromís amb la cuina mediterrània de quilòmetre zero, ha deixat clar que cuinar per als reis ha estat un honor, un gran repte logístic. La seva passió pels productes locals i la senzillesa de la seva proposta han conquerit no només la reialesa, sinó també els gairebé 600 convidats que han gaudit de l'esdeveniment.
Genestra ha recordat a ABC com va començar la seva relació amb la Casa Reial el 2015, quan es va encarregar de preparar la recepció al Palau de la Almudaina. En aquella ocasió, prop de 390 persones van tastar els seus plats, cosa que va suposar un primer gran desafiament. Segons les seves paraules, el que més l'ha sorprès ha estat la pluralitat dels assistents i l'exigència del protocol, afirmant que “les safates no arribaven al centre de la sala”.
El rei Felip agraeix personalment la feina d'Andreu Genestra
Més enllà de la logística, el xef ha destacat la connexió personal que ha aconseguit amb la Família Reial, especialment amb Felip i Letícia. En una xerrada íntima, el monarca li ha preguntat per les condicions del servei i li ha agraït personalment la seva feina, un gest que Genestra ha valorat enormement. La reina, per la seva banda, s'ha mostrat impressionada per la manera en què el xef ha aconseguit connectar amb els convidats, ressaltant els valors compartits amb la gent local.
En aquesta darrera recepció, Andreu ha repetit la fórmula que li ha donat èxit: un menú amb productes de temporada i proximitat, com la gamba vermella o el porc negre. La seva filosofia de respectar el territori i els seus sabors ha estat clau per mantenir aquest vincle amb la tradició i, alhora, aportar innovació. Ha assegurat que cada plat ha estat un homenatge a Mallorca i a les seves arrels culinàries, cosa que ha fet que l'experiència hagi estat única per a tots els assistents.
L'aliança culinària entre Andreu Genestra i el rei Felip a Mallorca
Tot i que la recepció a Marivent ha estat l'acte principal, no es descarta que el xef torni a treballar per a la Casa Reial. La constància i la qualitat en la seva feina han fet que la seva figura s'hagi convertit ja en un referent en la gastronomia d'esdeveniments oficials a Mallorca. Mentrestant, la Família Reial continua amb la seva estada a l'illa, gaudint d'un ambient proper i familiar, sense perdre de vista els seus compromisos futurs.
Andreu Genestra no només ha estat el xef del rei a Mallorca, sinó també un ambaixador de la cuina illenca. Ha parlat clar sobre el que implica la seva tasca, mostrant honestedat i professionalitat. La seva passió per la gastronomia local es reflecteix en cada plat, consolidant el seu prestigi i el de l'illa en l'alta cuina espanyola.
