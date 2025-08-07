Richard Gere, després de la seva mudança a La Moraleja de Madrid: 'La meva dona...'
La seva nova vida a la Moraleja genera expectació, però el que ha dit Richard Gere sobre la seva dona acapara l'atenció
L'actor estatunidenc Richard Gere ha tornat a ser protagonista a Espanya, aquesta vegada per la seva vida personal més que per la seva carrera. El seu recent trasllat a l'exclusiva urbanització de La Moraleja, a Madrid, ha aixecat rebombori entre veïns, mitjans i seguidors. En plena promoció del seu documental Saviesa i felicitat, l'intèrpret ha parlat obertament sobre com està sent la seva nova vida al nostre país.
Gere ha assegurat que Espanya s'ha convertit en la seva nova llar, i ho ha fet amb entusiasme i claredat. En el seu pas pel programa El Objetivo, conduït per Ana Pastor, ha abordat sense embuts la seva nova residència madrilenya. Tot i les reaccions pel seu trasllat, l'actor ha explicat els motius que l'han portat a instal·lar-se en un dels barris més exclusius de la capital.
Durant l'entrevista, ha parlat del vincle emocional que manté amb Galícia, terra natal de la seva esposa Alejandra. “La meva dona ve d'un lloc molt especial d'Espanya, Galícia”, ha expressat amb un somriure. Ha definit aquesta regió com un paradís que li recorda la seva infància i l'entorn natural on va créixer.
Richard Gere a La Moraleja: tranquil·litat familiar i compromís social
La Moraleja, per tant, li permet tenir tranquil·litat i privacitat sense renunciar a la proximitat amb altres racons del país. Gere ha assegurat que se sent còmode a Espanya i que la seva família està feliç amb la decisió. Tot i que ha reconegut que no tot és idíl·lic, ja que el seu domini de l'espanyol encara és limitat i necessita millorar en aquest aspecte.
A més de parlar de la seva vida familiar, l'actor ha compartit detalls sobre el seu compromís social. Ha visitat el vaixell Open Arms al port de Badalona, del qual ha dit sentir-se profundament orgullós. "Han salvat desenes de milers de persones", ha afirmat, deixant clar que el seu compromís humanitari ja forma part de la seva identitat pública.
Richard Gere i la seva nova vida a Espanya al costat de la seva dona
Alejandra Gere també ha tingut presència al programa, mostrant el seu costat més reservat però compromès. Ha assegurat que la seva vida està centrada en els seus fills, la fotografia i les causes socials que defensa al costat de Richard. La parella ha donat la imatge d'estar profundament connectada tant en l'àmbit personal com en el professional.
Als seus 74 anys, Richard Gere ha deixat clar que no només segueix en plena forma, sinó que ha trobat a Espanya una nova etapa vital. Malgrat les crítiques, ell es manté ferm en la seva decisió: viure amb la seva família, donar suport al que considera just i continuar parlant bé d'aquest país. "Estem vivint a Espanya i m'encantaria treballar aquí", ha confessat amb una barreja d'il·lusió i compromís.
