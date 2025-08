Guillermo Cabot, el cuiner del rei Felip, decideix trencar el silenci: 'És molt...'

Guillermo Cabot, el xef que ha conquerit el paladar del rei Felip, ha decidit trencar el seu silenci després d'anys de discreció. Durant molt de temps, Cabot ha evitat parlar públicament sobre la seva relació amb la família reial, mantenint sempre una estricta confidencialitat. Tanmateix, recentment ha compartit detalls sobre la seva feina i la seva filosofia a la cuina.

El xef mallorquí ha estat el responsable dels menús preferits de Felip VI i la reina Letícia durant les seves estades d'estiu a Mallorca. La família reial ha visitat en diverses ocasions el seu restaurant Mía, a Portixol, i també el projecte anterior de Cabot, Ola del Mar. Aquestes visites reiterades confirmen la passió que els reis senten per la seva cuina, que barreja tradició i innovació.

Tot i que mai no ha parlat de la família reial, Guillermo sí que ha expressat amb emoció l'agraïment que sent pels seus clients habituals. En les seves paraules: “Ve tota mena de gent i molts fa tant que venen que ja som amics”. Aquesta frase resumeix el vincle especial que ha forjat amb qui gaudeix de les seves creacions, cosa que podria al·ludir discretament a la confiança dipositada per la família reial.

El secret d'èxit de Guillermo Cabot que explica per què el rei Felip repeteix al seu restaurant

En una entrevista per a La Nación, Cabot ha subratllat la importància de la passió per triomfar a la cuina. Recomana a qui comença en aquest món que posi ànima a cada plat, sense deixar-se portar per l'enveja ni la competència. Aquest compromís amb l'autenticitat és el que l'ha convertit en un referent, admirat fins i tot pels monarques espanyols.

A més, ha explicat que renova contínuament la carta del seu restaurant per mantenir la il·lusió dels seus clients. Plats clàssics com l'arròs o el peix fresc conviuen amb noves propostes que sorprenen els visitants. Aquest enfocament ha aconseguit fidelitzar un públic variat, que torna sempre buscant la novetat.

Del rei Felip a comensals de diferents àmbits: tots caben a la taula de Guillermo Cabot

Recentment, Guillermo ha cuinat per a altres cares conegudes, com els presentadors Iñaki López i Andrea Ropero. El xef els va sorprendre amb un menú que va incloure ceviche de llobarro amb maduixes i turbot a l'esquena. A més, va destacar l'amabilitat dels seus convidats i la satisfacció que sent en atendre persones de tots els àmbits socials.

També ha assenyalat que, tot i que el seu restaurant és freqüentat per persones amb diferents nivells econòmics, ofereix preus assequibles sense renunciar a la qualitat. Així, tant famílies com clients més exclusius troben un espai on gaudir de l'alta cuina amb un ambient proper i acollidor.

Guillermo Cabot ha demostrat que el seu èxit no només és a la cuina, sinó també en la lleialtat dels seus clients. La seva discreció respecte a la família reial revela un profund respecte i compromís professional. Així, transmet un missatge inspirador basat en la passió, la humilitat i la dedicació constant.