Comunicat urgent de la Casa Reial sobre els reis Felip i Letícia: tot era mentida

La Casa Reial ha emès un comunicat urgent per desmentir una informació que ha circulat àmpliament en diversos mitjans. En les últimes hores, s’havia assegurat que la institució havia registrat pèrdues patrimonials significatives durant l’exercici de 2024. Tanmateix, Zarzuela ha aclarit que es tracta d’una interpretació errònia de les dades comptables, que ha generat una confusió injustificada.

Alguns titulars van afirmar que la Casa del Rei havia perdut prop de 100.000 euros, cosa que va generar preocupació i especulacions sobre la gestió econòmica dels reis Felip i Letícia. Aquesta versió ha estat totalment desacreditada per la mateixa institució, que ha sortit al pas amb xifres concretes. Segons les seves declaracions, el balanç pressupostari de l’any passat va tancar amb un saldo positiu de més de 138.000 euros.

L’origen de la confusió, segons s’ha assenyalat, ha estat la diferència entre el resultat econòmic patrimonial i l’execució pressupostària. El primer ha reflectit un valor negatiu, però no representa en cap cas una pèrdua real en termes de caixa. Es tracta d’una dada comptable que té en compte amortitzacions, immobilitzats o ajustos financers que no afecten directament el pressupost.

La Casa del Rei es pronuncia sobre la gestió econòmica del rei Felip i la reina Letícia

En canvi, l’execució del pressupost, que mostra realment com s’han gestionat els recursos públics, ha estat positiva. El superàvit assolit s’ha afegit a les reserves de la Casa del Rei des de l’inici de 2025. Gràcies a això, la institució manté una situació econòmica sòlida sense necessitat de recórrer a finançament extern.

Un altre punt aclarit ha estat l’ús de 2,48 milions d’euros procedents del seu fons de reserves, que no es poden considerar com a ingressos ordinaris. Aquests fons ja formaven part del patrimoni institucional i la seva utilització no altera el resultat pressupostari. Aquesta precisió ha estat inclosa en el comunicat per evitar noves interpretacions errònies.

El rei Felip i la reina Letícia refermen el seu compromís amb la transparència

A més, Zarzuela ha recordat que tota aquesta informació va ser publicada amb total transparència a la seva pàgina web oficial. La institució ha volgut destacar que els seus comptes estan disponibles per a consulta pública des de dilluns, cosa que demostra un compromís ferm amb la rendició de comptes. De fet, el nivell de detall ofert sovint supera el d’altres entitats del sector públic espanyol.

Amb aquesta rectificació, ha volgut deixar clar que no existeixen pèrdues econòmiques ni irregularitats en la gestió. També ha lamentat que certs mitjans no hagin distingit entre conceptes comptables diferents abans de publicar la notícia. L’objectiu ara és restablir la veritat i reforçar la confiança ciutadana en la gestió dels recursos assignats a la institució.