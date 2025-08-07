Els fans de 'Pasapalabra' contenen l'alè després de la notícia sobre Rosa i el premi
Rosa signa una de les seves millors actuacions a ‘Pasapalabra’ i posa a prova els nervis de l’audiència
La tensió s'ha disparat entre els seguidors de Pasapalabra després del que ha passat a l'últim programa. La protagonista ha estat Rosa Rodríguez, que ha fregat amb la punta dels dits un moment històric al concurs. La seva actuació ha fet que molts espectadors continguessin l'alè fins a l'últim segon.
I és que Rosa ha estat a només dues lletres de conquerir el desitjat pot, una gesta que hauria marcat un abans i un després. La gallega ha protagonitzat un rosco espectacular que ha posat tota l'audiència en suspens. La seva actuació ha generat una onada de reaccions entre els seguidors del programa, que no han trigat a bolcar-se a les xarxes socials.
Durant el Rosco, Rosa ha aconseguit encertar 23 definicions amb solvència i confiança, mantenint un ritme impecable. Només la D i la Q se li han resistit, deixant-la a un pas d'alçar-se amb el pot. El premi, que ja frega els dos milions d'euros, 1.954.000 per ser exactes, se li ha escapat per pocs segons.
Rosa imposa el seu ritme a Pasapalabra i obliga Manu a arriscar
Rosa Rodríguez ha començat el seu Rosco amb 123 segons i una seguretat que ha anat creixent a mesura que avançaven les lletres. Ha arribat a la lletra Z amb 20 encerts i encara 10 segons al davant, cosa que li ha permès seguir intentant-ho. Finalment, ha optat per plantar-se amb 23 encerts, obligant Manu a arriscar per superar-la.
La pressió també ha fet efecte en el seu rival, Manu, que ha competit amb ella al programa número 310 de la seva trajectòria. Després d'arribar als 18 encerts, ha decidit arriscar, però ha fallat en dues ocasions consecutives. Aquests errors han estat definitius i han lliurat la cadira taronja a Rosa.
Pasapalabra viu una jornada decisiva amb Rosa al capdavant
Tot i que el pot no ha canviat de mans, l'impacte que ha generat l'actuació de Rosa ha estat enorme. Els seguidors del programa ja la destaquen com una de les favorites per trencar el rècord dels últims anys. Si guanya, seria la primera concursant a endur-se el pot des de fa 15 mesos, quan Rafa Castaño va conquerir els 2.272.000 euros.
Per ara, el premi segueix acumulant-se i creixent, però la gallega ha deixat clar que té tot el necessari per fer-se'l seu. La seva concentració, estratègia i temprança la situen en una posició envejable davant dels seus rivals. Els fans de Pasapalabra ho saben, i per això han contingut l'alè i ho seguiran fent en cada emissió que protagonitzi.
