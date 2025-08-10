Andreu Genestra, el chef del rey Felipe en Mallorca, habla claro: 'Las bandejas...'

Recientemente, el nombre de Andreu Genestra ha vuelto a sonar con fuerza en Mallorca tras la recepción oficial que los reyes Felipe y Letizia han ofrecido en el Palacio de Marivent. No ha sido la primera vez que este chef con estrella Michelin ha sido el encargado de preparar un menú para la Casa Real en las Islas Baleares. Sin embargo, en esta ocasión, Genestra ha decidido hablar con total claridad sobre su experiencia y lo que realmente ha significado para él cocinar para la realeza.

Aunque la mayoría de los focos se han centrado en la presencia de la Familia Real, ha sido Andreu quien se ha convertido en protagonista por sus declaraciones. El chef mallorquín, conocido por su compromiso con la cocina mediterránea de kilómetro cero, ha dejado claro que cocinar para los reyes ha sido un honor, un gran reto logístico. Su pasión por los productos locales y la sencillez de su propuesta han conquistado no solo a la realeza, sino también a los casi 600 invitados que han disfrutado del evento.

Genestra ha recordado en ABC cómo comenzó su relación con la Casa Real en 2015, cuando se encargó de preparar la recepción en el Palacio de La Almudaina. En aquella ocasión, alrededor de 390 personas probaron sus platos, lo que supuso un primer gran desafío. Según sus palabras, lo que más le ha sorprendido fue la pluralidad de los asistentes y la exigencia del protocolo, afirmando que “las bandejas no llegaban al centro de la sala”.

El rey Felipe agradece personalmente el trabajo de Andreu Genestra

Más allá de la logística, el chef ha destacado la conexión personal que ha logrado con la Familia Real, especialmente con Felipe y Letizia. En una charla íntima, el monarca le ha preguntado por las condiciones del servicio y le ha agradecido personalmente su trabajo, un gesto que Genestra ha valorado enormemente. La reina, por su parte, se ha mostrado impresionada por la manera en que el chef ha conseguido conectar con los invitados, resaltando los valores compartidos con la gente local.

En esta última recepción, Andreu ha repetido la fórmula que le ha dado éxito: un menú con productos de temporada y proximidad, como la gamba roja o el cochinillo porc negre. Su filosofía de respetar el territorio y sus sabores ha sido clave para mantener ese vínculo con la tradición y, al mismo tiempo, aportar innovación. Ha asegurado que cada plato ha sido un homenaje a Mallorca y a sus raíces culinarias, lo que ha hecho que la experiencia haya sido única para todos los asistentes.

La alianza culinaria entre Andreu Genestra y el rey Felipe en Mallorca

Aunque la recepción en Marivent ha sido el acto principal, no se descarta que el chef vuelva a trabajar para la Casa Real. La constancia y la calidad en su trabajo han hecho que su figura se haya convertido ya en un referente en la gastronomía de eventos oficiales en Mallorca. Mientras tanto, la Familia Real continúa con su estancia en la isla, disfrutando de un ambiente cercano y familiar, sin perder de vista sus compromisos futuros.

Andreu Genestra no solo ha sido el chef del rey en Mallorca, sino también un embajador de la cocina isleña. Ha hablado claro sobre lo que implica su labor, mostrando honestidad y profesionalidad. Su pasión por la gastronomía local se refleja en cada plato, consolidando su prestigio y el de la isla en la alta cocina española.