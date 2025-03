Gir de 180º a 'Supervivientes' amb la primera expulsió definitiva del concurs

Després de gairebé un mes de concurs, 'Supervivientes' viu la seva primera expulsió definitiva. Els quatre concursants aïllats a Playa Misterio s'han enfrontat a la decisió del públic en una votació exprés. La resolució s'ha conegut durant l'emissió de 'Conexión Honduras', presentat per Sandra Barneda.

Recordem que l'última concursant desterrada va ser Ángela Ponce. La Miss s'unia a Nieves Bolós, Samya Aghbalou i Manuel González a Playa Misterio, un cayo apartat on les condicions són encara més dures. No obstant això, per a un d'ells l'aventura arriba a la seva fi.

Abans de conèixer la decisió del públic, els quatre concursants es van enfrontar a una intensa Prova de Líder. Una competició igual a la que van realitzar els seus companys el passat dijous que consistia a mantenir-se suspesos entre dues parets el major temps possible. El guanyador del collar de líder obtindria el poder de la immunitat, alliberant-se així del televot que decidiria l'expulsió.

| Mediaset

Després de més de 8 minuts suspesos a l'aire, Nieves Bolós s'ha alçat amb la immunitat. D'altra banda, Samya Aghbalou ha estat la primera a caure, aguantant només un parell de minuts. A l'altre extrem, Samya Aghbalou va ser la primera a caure, aguantant només un parell de minuts. Amb Nieves fora de perill, l'eliminació va quedar entre Manuel González, Ángela Ponce i Samya Aghbalou.

Tens duel amb un clar favorit

Per primera vegada en aquesta edició, l'audiència ha votat en una expulsió definitiva, i els resultats han deixat clar que estaven ansiosos per decidir. La primera actualització de percentatges ha revelat un clar favorit: Manuel González.

L'ex temptador de 'La Isla de las Tentaciones' ha aconseguit alliberar-se de l'expulsió amb el 64% dels vots per salvar-se. La seva inesperada salvació ha deixat un tens duel entre les dues noies: Ángela Ponce i Samya Aghbalou en el qual, finalment, la Miss ha aconseguit alçar-se com a guanyadora.

Així, Samya Aghbalou es converteix en la primera expulsada oficial d'aquesta edició de 'Supervivientes'. L'ex aspirant de 'Masterchef' no ha aconseguit convèncer el públic i es converteix en la primera concursant a abandonar definitivament l'aventura a Hondures.

"Estic bé però me n'he anat amb un grup en el qual m'he sentit còmoda", pronunciava la dissenyadora de moda entre llàgrimes. "Sabia que seria un dia trist però sento que tampoc ho he fet tan malament i m'he superat en moltes coses", confessava.

Així, 'Supervivientes' viu la seva primera expulsió i arrenca oficialment la batalla per alçar-se amb el maletí. Aquesta setmana, Makoke, Koldo Royo, Carmen Alcayde o Rosario Matew es juguen la seva permanència en el concurs. Un d'ells s'unirà als desterrats de Playa Misterio, d'on coneixerem el segon expulsat.