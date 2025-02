Manuel Cortés vuelve a la casa de 'GH DÚO' con mucho que decirle a este concursante

Tras un concurso en el que se ha mostrado de capa caída, Manuel Cortés regresa a la casa de 'GH DÚO' con energías recargadas. También con alguna que otra cuenta pendiente, especialmente con alguien a quien consideraba su amiga y por quien asegura sentirse "traicionado".

Manuel Cortés vuelve a la casa de 'GH DÚO'. Lo hace como aspirante a la repesca, que arrancó el pasado Debate y que ha permitido que tanto él como Vanessa Bouza y Álex Ghita vuelvan a Guadalix. Y con una larga lista de cuentas pendientes.

"¿Hay alguien a quién tengáis ganar de confrontar?", preguntaba Ion Aramendi al poco de iniciar la gala. Para sorpresa de algunos, Manuel Cortés no ha dado el nombre del que fue su enemigo más acérrimo en la casa, Miguel Frigenti. "Tengo ganas de ver a Romina", ha respondido el ex-concursante, "al salir he podido ver videos en los que me criticaba".

Y así se lo ha dejado claro nada más poner un pie en la casa, donde se ha reencontrado con Romina Malaspina. "Yo pensaba que no pasaba nada y al salir he podido ver ciertas cosas...", le ha dejado claro el hijo de Raquel Bollo. El sevillano la ha tachado de falsa y de decir las cosas a las espaldas.

"No recuerdo haber dicho nada tan grave", se ha sorprendido la argentina al ver la reacción del joven. "Cuando estaba aquí siempre había buen rollo y al salir he visto que has hablado mucho sobre mí", le seguía recriminando Manuel Cortés.

"Decime alguna cosa que haya dicho", le ha retado Romina, que ha insistido en que le ponga algún ejemplo de lo que ha visto. A pesar de que se lo ha preguntado en varias ocasiones, Manuel Cortés se ha negado a responder. "Muchísimas cosas", se ha limitado a decir, sin poner un ejemplo claro.

"Ella siempre ha dicho que es imparcial, pero fuera he comprobado que está claramente en un grupo", ha aclarado el hijo de Raquel Bollo. Por su lado, Romina Malaspina ha aclarado que el único momento en el que habló mal de él fue en su enfrentamiento con Maica Benedicto.

Sin embargo, Romina no era la única persona con la que el sevillano tenía algo pendiente. Manuel Cortés también ha querido dedicarle unas palabras a Miguel Frigenti, a quien no ve real. "Creo que estás haciendo un buen concurso", ha comenzado diciendo, "pero quiero verte más a ti, más real y menos estrategia", le ha achacado.

Como respuesta, el periodista ha asegurado que le gusta la estrategia pero que sus relaciones en la casa son "de corazón". A pesar de que ha querido mostrarse cordial, Miguel Frigenti ha terminado confesando que no está emocionalmente preparado para la repesca. "No quiero que entre ninguno", ha asegurado.