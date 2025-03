Olga Moreno sentencia con dureza a Terelu Campos por su actitud en 'Supervivientes'

Olga Moreno no pasó por alto la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes' durante su intervención en 'De Viernes'. La colaboradora expresó su opinión sobre la actitud de la participante, dejando claro que no veía con buenos ojos ciertos comportamientos. Sus declaraciones reflejan el sentir de muchos espectadores, que también han mostrado ciertas reservas acerca de la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes'.

'De Viernes' abordó el tema del protocolo de abandono activado por Terelu Campos por segunda vez. La continuidad de la colaboradora en el concurso está en suspense, y la decisión final se tomará el domingo en 'Conexión Honduras'. La razón principal de su posible salida ha sido la mención de las dificultades físicas derivadas de su lucha contra el cáncer, las cuales han afectado su rendimiento en la competencia.

"Entiendo que si Terelu está en 'Supervivientes', es porque la productora y el equipo médico han dado el visto bueno. A mí lo que me ha faltado de Terelu... Entiendo sus limitaciones, pero si no puedes pescar porque no puedes nadar, puedes estar en la orilla con la caña. O, si no tienes fuerza para coger un tronco, puedes al menos coger unos palitos. Y juro por Dios que estoy intentando tener la máxima empatía", comentó Olga Moreno.

| Mediaset

Por su parte, Carmen Borrego le recordó que Terelu Campos no es una concursante al mismo nivel que los demás. Sin embargo, esto no hizo cambiar la postura de Olga Moreno: "Aunque no sea concursante, pero ver a los compañeros haciendo la cabaña y que ella no coja ni la cuerda por lo menos... Verla sentada ahí, te juro que me ha faltado esa empatía con los compañeros".

Finalmente, Olga Moreno no dudó en hacer una crítica directa al paso de Terelu Campos por 'Supervivientes'. "Y la entiendo perfectamente en sus limitaciones, pero estamos en supervivencia. El show me encanta, pero ¿algo Carmen? Es que no he visto absolutamente nada", concluyó la colaboradora, sentenciando la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes'.