Las palabras de Ion Aramendi que esclarecen cuando se podría estrenar 'Supervivientes'

El regreso de 'Supervivientes' está cada vez más cerca. Aunque Telecinco aún no ha comenzado su campaña de promoción, Ion Aramendi ha dejado entrever cuándo podría estrenarse la nueva edición del reality de aventuras. Una nueva edición de 'Supervivientes' que sí tendría confirmado a Jorge Javier Vázquez como presentador titular de las galas.

Durante la gala de los premios GenZ, celebrada este lunes y presentada por Sandra Barneda y Xuso Jones, Ion Aramendi fue preguntado sobre su actual etapa en Mediaset. El presntador se mostró entusiasmado con los dos formatos que lidera en Telecinco. Por un lado, el concurso diario 'Reacción en cadena', sobre el que afirmó estar "muy feliz", aunque reconoció la lucha por "intentar remontar el dato de audiencia" en un momento complicado.

Por otro, también abordó 'GH DÚO 3', donde se encarga del debate dominical y la gala de los martes. Precisamente, al hablar sobre la presente edición del reality de convivencia, dejó caer un dato que podría revelar los planes de programación de Mediaset para los próximos meses.

| Mediaset

"Con 'GH' muy bien, estamos encantados, está saliendo una edición muy chula y estamos felices. Es verdad que es una edición más cortita, así que estamos sacándole chispa", declaró ante los micros de la agencia GTres. Sus palabras confirman que la cadena ha diseñado una edición reducida de 'GH DÚO', al igual que ocurrió el año pasado.

Por lo tanto, si se mantiene la duración de dos meses, 'GH DÚO' finalizaría a comienzos de marzo, lo que daría paso al estreno de 'Supervivientes' apenas una semana después. De este modo, todo apunta a que el formato de supervivencia llegará a Telecinco a mediados de marzo, con el jueves 13 o jueves 20 como posibles fechas de estreno. De ser así, se adelantaría a la ventana habitual de abril.

En cuanto a su posible participación en el equipo de presentadores del programa, Ion Aramendi descartó participar en 'Supervivientes': "No puedo decir nada. Yo encantado porque el reality es un formato que me encanta. Ojalá, pero de momento no. Creo que no, no lo sé". Cabe recordar que en la última edición fue Sandra Barneda quien ocupó su lugar al frente de 'Conexión Honduras' los domingos.