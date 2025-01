'De Viernes' tira la casa por la ventana con tres entrevistas que darán que hablar

'De Viernes' arranca el año con dos invitados bomba que llegan para dinamitar a sus respectivas familias. El programa contará este 3 de enero con la contundente respuesta de Ángel Cristo JR a todas las acusaciones de su madre. Además, Maite Galdeano se sentará en el plató de 'De Viernes' para hacer frente a su hija, Sofía Suescun, y Kiko Jiménez.

De este modo, tras las demoledoras entrevistas exclusivas de Bárbara Rey en Telecinco, Ángel Cristo JR toma la palabra para responder a su madre. Lo hace en una contundente entrevista de más de cinco horas que centrará el Scoop de la nueva entrega de 'De Viernes'. "He sentido pena y vergüenza al ver la entrevista de mi madre", asegura con una mezcla de rabia, tristeza y dolor, y añade que "mi madre es un ejemplo de lo que nunca he querido ser".

"Por todo lo que he hecho y me he arriesgado merezco que mi madre diga de una vez la verdad, pero viendo cómo empieza la entrevista creo que va a seguir mintiendo. Os está engañando, hay cosas que han salido en audios y con las que se contradice, ¿por qué dice que el Rey no le avisó el 23F? Porque no quiere dejar con el culo al aire al Rey con el tema del golpe de Estado", expresa con dureza.

| Telecinco

Además, Maite Galdeano se sentará en 'De Viernes' tras la entrevista a su hija, Sofía Suescun, y Kiko Jiménez, con quienes mantiene un total distanciamiento. La protagonista detallará cómo es su vida actual junto a su nueva pareja, qué es lo que le ha llevado realmente a esta situación. También dónde tiene previsto instalarse, una ubicación nuevamente muy cercana al domicilio de su hija.

Por otro lado, Makoke también estará presente para abordar sus planes de futuro junto a su actual pareja. La invitada ofrecerá sus reflexiones tras la reciente emisión de un documental sobre el rol de las mujeres en la televisión de los años 90.

Por último, el estreno de 'GH DÚO' también centrará la atención del espacio con las valoraciones de sus colaboradores habituales. 'De Viernes' contará, además, con Carmen Borrego, Ángel Cristo JR, Rosa Benito, Raquel Bollo y María Jesús Ruiz.