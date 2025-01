Beatriz Archidona desvela lo que dice Carmen Borrego sobre su hijo detrás de cámaras

El plató de 'De Viernes' volvió a ser el escenario de intensos debates sobre la actualidad de 'GH DÚO'. Esta semana, Carmen Borrego, madre de José María Almoguera, tomó protagonismo para hablar del paso de su hijo por el concurso. Y es que su relación con María 'la jerezana' se ha convertido en uno de los temas más comentados.

Carmen Borrego expresó su felicidad por ver a su hijo disfrutando de esta nueva experiencia y destacó el encanto de la joven. "Estamos viendo a José en estado puro. Tiene muchas amigas y las abraza y no he visto a José acercarse a otras", afirmó la colaboradora, defendiendo la naturalidad de su hijo. Además, dejó claro que José María Almoguera no busca crear relaciones por estrategia: "No ha entrado con intención de hacer una carpeta, no sabe ni lo que es".

A pesar de su apoyo a la pareja, Carmen Borrego admitió en 'De Viernes' sentir cierta incomodidad por la exposición mediática de los primeros pasos de la relación. "Yo ya he dicho que me meto debajo de una mesa y me ponéis una tienda de campaña. Si lleva 12 años esperando, que espere 12 años y 6 semanas, que salgan juntos en la final y hagan lo que quieran", bromeó la colaboradora, dejando entrever su pudor ante la posibilidad de situaciones más íntimas dentro del concurso.

| Mediaset

Por su parte, la madre de María Sánchez también se mostró encantada con José María Almoguera y aprobó la relación: "Yo la veo muy bien. A mi hija le gustan los hombres galanes, como los de antes". Estas palabras fueron correspondidas por Carmen Borrego, que no dudó en volver a alabar a la joven: "Me parece una chica estupenda que está haciendo un concurso fenomenal".

La complicidad entre ambas madres quedó patente en el plató de 'De Viernes', pese a no poder evitar desviar la mirada ante los besos furtivos de la pareja. Carmen Borrego, sin embargo, reconoció que estos momentos la enternecen y refuerzan su apoyo incondicional a su hijo.

Entre bromas y comentarios, Beatriz Archidona también recordó una frase de Carmen Borrego que desató risas entre los colaboradores. "Voy a contar una cosa que me has dicho: 'como haga edredoning no salgo de casa'", relató la presentadora. Ante esto, Carmen no pudo evitar reír y reafirmar sus palabras: "Si lleva 12 años esperando, que espere 12 años y 6 semanas".