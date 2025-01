El fichaje bomba que prepararía 'Supervivientes' y no gustará nada a Carmen Borrego

Con el estreno de 'Supervivientes' a la vuelta de la esquina, ya que previsiblemente arrancará el mes de marzo, los rumores sobre el casting comienzan a copar titulares. La productora y Mediaset trabajan ya en la selección de los concursantes, tras el año pasado triunfar con la edición normal y el 'All Stars'. En esta ocasión, entre los nombres que más están sonando en las últimas semanas destaca el de Paola Olmedo.

Los rumores sobre su posible participación han cobrado especial relevancia en 'Vamos a ver' cuando Alexia Rivas dejó caer una pregunta directa. Durante un análisis del beso de José María Almoguera en 'GH DÚO', la colaboradora preguntó directamente a Carmen Borrego qué le parecería que Paola Olmedo, su exnuera, fuera a 'Supervivientes' como concursante. La pregunta sorprendió, especialmente por la seguridad con la que fue planteada, dando a entender que podía haber alguna información detrás de este posible fichaje.

Este interés por Paola Olmedo surge también tras descartarse la posible participación de José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego no podría participar por problemas de salud que le impedirían superar los estrictos exámenes médicos necesarios. Ante esta situación, los rumores apuntan a que la productora habría fijado su atención en Paola Olmedo como una de las concursantes estrella para 'Supervivientes'.

| Telecinco

Aunque no ha habido confirmación oficial, Paola Olmedo tampoco ha cerrado completamente la puerta a esta posibilidad. En declaraciones recientes a Europa Press, respondió con una enigmática frase cuando le preguntaron por su posible participación: "Por el momento no. No voy a escupir para arriba, pero por el momento no".

La participación de Paola Olmedo sería un golpe mediático que, de confirmarse, acercaría el universo de 'Supervivientes' al siempre polémico entorno de las Campos. De hecho, la joven seguiría los pasos de Carmen Borrego, que el año pasado abandonó el reality tras tan solo dos semanas de experiencia. Además, en los últimos meses también se ha rumoreado la participación de Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio, pero la familia desmintió este fichaje tras ser padre recientemente.