'La Isla de las Tentaciones' anuncia por sorpresa la llegada de una nueva pareja

La octava temporada de 'La Isla de las Tentaciones' sigue sorprendiendo, esta vez con la llegada de Tadeo y Estefani, la pareja que sustituye a Ana y Fran. Durante el último debate, se emitió un vídeo inédito en el que ambos compartieron detalles sobre cómo comenzó su historia de amor. También las dificultades que han enfrentado y el motivo por el que decidieron participar en el programa.

Con dos años de relación a sus espaldas, Tadeo y Estefani llegan a las villas de 'La Isla de las Tentaciones' con un objetivo claro: poner a prueba su confianza mutua. Esta decisión no es casual, ya que su historia ha estado marcada por numerosos episodios de infidelidades protagonizadas por él.

La pareja se conoció en una discoteca, pero su relación comenzó a distancia, lo que trajo complicaciones desde los primeros meses. A los tres meses, experimentaron su primera ruptura cuando Tadeo desapareció completamente. "Alguna que otra vez he metido la pata hasta el fondo", confesó él, haciendo referencia a sus múltiples salidas nocturnas y encuentros con otras chicas.

| Mediaset

Estefani, cansada de las sospechas, decidió investigar por su cuenta y encontró pruebas irrefutables en el móvil de su pareja. "Le cogí el móvil y encontré cosas que no me gustaron nada", desvela en su vídeo de presentación de 'La Isla de las Tentaciones'. Aunque en un principio Tadeo negó todo, finalmente tuvo que admitir sus errores.

Pese a todo, Estefani está dispuesta a confiar una vez más, aunque no sin cierta cautela: "Quiero estar segura de que ha cambiado totalmente". Por su parte, Tadeo no oculta sus inseguridades y lanza una declaración contundente: "Yo no pondría la mano en el fuego por mí".

A pesar de sus problemas, Tadeo describe a su novia con admiración, aunque también con algo de temor: "Ella es bastante vengativa. Sangre cubana, es fuego". Con esta premisa, ambos se embarcan en la aventura de 'La Isla de las Tentaciones', dispuestos a enfrentar sus miedos, dudas y tentaciones en un entorno donde todo puede cambiar.