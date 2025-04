Alexia Rivas sentencia al marido de Laura Cuevas tras lo que hizo en 'Supervivientes'

El reencuentro entre Laura Cuevas y su marido, Carlos Calderón, está dando mucho que hablar en los platós de televisión. Desde que saliese a la luz la infidelidad de la concursante de 'Supervivientes', muchos han acusado a la pareja de montaje. No obstante, tras su reencuentro en Honduras, las opiniones se han dividido en 'Vamos a ver'.

El programa matinal de Telecinco ha recogido en un vídeo el encuentro, lleno de reproches, que dejó destrozada a Laura Cuevas en 'Supervivientes'. "Ese abrazo que se han dado al final me huele a 'que bien lo hemos hecho ese montaje que tenemos preparadito de fuera'", arrancaba el debate Adriana Dorronsoro.

"Lo que me preocupa realmente es, si vemos lo que hemos visto públicamente, como se comportarán en su casa. Me parece que está horrible que se falten al respeto, porque puedes discutir o estar de acuerdo, pero esas faltas de respeto... Me equivoqué, porque pensaba que al principio se iban a abrazar y luego el circo, pero veremos que pasa en el puente, estos terminan juntos", sentenciaba Carmen Borrego.

"Pensaba que había una trama montada, pero después de ver a Laura he cambiado de idea", arrancaba Alejandra Prat su argumento. "Ella le dice que es el amor de su vida, pero él está tan duro con una persona que lleva 40 días aislada... Me pareció super violeta y desagradable la postura de Carlos", añadía la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Si ya sabes que te ha puesto los cuernos fuera no la vayas a defender a los platós como el marido perfecto y a la mínima de cambio tú te enganches a eso para arrastrarla. Está fatal lo que hizo Laura, pero espera que ella salga y hablas con ella", decía, por su parte, Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.

"¿Os parece normal que su marido, a una semana de arrancar 'Supervivientes', estuviese lanzado cebos en televisión de que le había puesto los cuernos? Es que...", añadía Pepe del Real. "Él filtra la información a compañeros nuestros", añadía Kike Calleja.

"Llegó a Mediaset y solo entrar por la puerta a dos azafatas se lo contó", sacaba a la luz Alexia Rivas. "¿En qué cabeza cabe que te han puesto los cuernos y te vas a televisión a defender a tu mujer?. Vete a un juzgado, te separas y ya está", concluía Kike Calleja.