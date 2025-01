Nadie esperaba la propuesta de Carmen Borrego a Adara en 'GH DÚO' que afecta a su hijo

La relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, ha sido uno de los temas recurrentes en los últimos meses. Tras los tensos episodios protagonizados por el joven y su exmujer, Paola Olmedo, mientras su madre estaba en 'Supervivientes', parece que madre e hijo han comenzado a sanar su vínculo. Este cambio se refleja en las palabras más calmadas y afectuosas que ambos comparten últimamente.

Durante 'GH DÚO: Límite 48 Horas', Carmen Borrego dedicó unas cariñosas palabras a su primogénito que evidencian este acercamiento. "Los primeros días estuve preocupada, incluso lloré. Me dio la sensación que estaba solo, que no se estaba adaptando", confesó Carmen Borrego, mostrando su inquietud inicial por la entrada de su hijo en el reality.

La colaboradora continuó elogiando a su hijo, José María Almoguera: "Quiero que se le conozca porque es un buen tío. Conocer a José es conocer la nobleza. Me he tirado tantos días sin ver a mi hijo que darle a un botón y verlo es la mejor sensación".

| Mediaset

Además, expresó su tranquilidad al saber que su hijo no está usando la moto y aseguró que no teme por lo que pueda surgir en "la curva de la vida", porque él ha tenido una vida feliz. "Me parece que José María es un padrazo y que lo peor que va a llevar es no ver a su niño", concluyó.

El momento más inesperado de la noche en 'GH DÚO' llegó cuando Ion Aramendi sacó a relucir una curiosa propuesta de Carmen Borrego a Adara Molinero, también presente en plató. "Dice que te ve para su hijo", comentó el presentador, provocando la sorpresa de todos en el plató de 'GH DÚO'.

Carmen Borrego, sin titubeos, confirmó la sugerencia con una sonrisa: "Yo la veo para mi hijo. Con ella siempre me he llevado bien". Adara Molinero, visiblemente divertida, respondió con una sonrisa cómplice y añadió: "Pues, oye, le veo muy buen chico y es guapete. Le he preguntado la altura y es alto".