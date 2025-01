José María Almoguera hace llorar a Carmen Borrego por lo que cuenta en 'GH DÚO'

José María Almoguera inauguró la esperada curva de la vida en 'GH DÚO', dejando al público y a su madre, Carmen Borrego, profundamente conmovidos. En su relato, el joven se abrió en canal, repasando los momentos más felices y dolorosos de su vida. Un repaso en el que incluyó su matrimonio, la llegada de su hijo, las pérdidas familiares y los conflictos que lo alejaron de su madre.

José María Almoguera comenzó recordando su historia de amor con su exmujer, Paola Olmedo, con quien comparte un hijo: "Yo conocí a mi mujer y fue algo maravilloso. Me casé enamoradísimo y pensando que era para siempre. No lo fue pero gracias a ella pude tener mi familia", expresó, visiblemente emocionado.

Pese a su inesperada separación, José María Almoguera destacó la importancia de su hijo en su vida: "El mejor momento de mi vida sin duda, por eso está tan arriba. Mi hijo sigue siendo el mejor momento de mi vida pero de repente vinieron cosas muy duras".

| Mediaset

El divorcio fue otro golpe significativo en su vida: "Fue muy duro. Yo me divorcié queriendo a mi mujer. Actualmente somos amigos, espero que siga siendo durante mucho tiempo, pero se rompía la familia que habíamos creado y fue duro".

El distanciamiento de José María Almoguera con Carmen Borrego

Entre esas dificultades, José María Almoguera recordó con gran dolor la pérdida de sus dos abuelas, a quienes describió como pilares fundamentales. "Tuve el fallecimiento de mis dos abuelas, dos pilares de mi vida, de mi educación. Estaba muy unido a ellas, a las dos por igual, las quería como a mis padres. Mis abuelas han estado ahí siempre que las he necesitado, incluso no necesitándolas", confesó.

En su curva de la vida en 'GH DÚO', José María Almoguera también abordó las tensiones familiares que marcaron el último año, especialmente el distanciamiento con su madre. "Este 2024 fue muy duro, mucho peso, que me generó problemas familiares, con mi madre. Cuando lo dije mucha gente se echó encima de mí cuando no sabían de qué iba el tema. No me entendían y tampoco querían entenderme. Es más fácil criticar que ponerse en la piel", afirmó contundentemente.

| Mediaset

Sin embargo, José María Almoguera también destacó cómo logró salir adelante con el apoyo de su padre y algunos amigos. "Ha sido tanto, tanto que yo he llegado a estar deprimido, a tocar fondo, no tener ganas de nada. Pero con ayuda de unas pocas personas, fundamentalmente de mi padre y de algunos amigos, he tirado hacia arriba, tanto como en mi infancia", relató.

Al hablar del presente, José María Almoguera se mostró con optimismo: "Vuelvo a estar en un momento en el que tengo muchas cosas por hacer. Muchos proyectos que he cumplido y otros por hacer, entre ellos estar aquí. También volver a retomar la relación con mi familia y con parte de la familia de mi madre que durante algún tiempo no la he tenido".

El momento más emotivo llegó cuando dedicó unas palabras a su madre: "Yo he vivido siempre para los demás, para mis amigos, para mi familia... En este momento necesité empezar a vivir un poco para mí. Espero retomar ese contacto familiar y que no sea demasiado tarde. Hay otras cosas que no son reparables, pero espero que sí se pueda volver a lo que teníamos antes".

En el plató, Carmen Borrego no pudo contener la emoción al escuchar a su hijo, mostrándose conmovida y agradecida por las palabras de su hijo. "Estoy orgullosa de que haya tenido el valor de decir lo que siente. Lo importante es que nos estamos acercando poco a poco y, aunque el camino sea largo, hay voluntad por ambas partes", comentó entre lágrimas.