La reacción de Álex Ghita a las duras declaraciones de Adara Molinero en 'GH DÚO'

Álex Ghita ya ha abandonado la casa de 'GH DÚO' tras un acalorado duelo con uno de sus enemigos: Manuel Cortés. El hijo de Raquel Bollo ha sido el salvado de la audiencia, que ha condenado al entrenador a ser el tercer expulsado de la edición. Sin embargo, al salir ha tenido que enfrentarse a un enemigo mucho mayor: las duras declaraciones de su ex pareja.

Recordamos que Álex Ghita y Adara Molinero mantuvieron una relación durante 8 meses. Una relación tóxica de la que el concursante de 'GH DÚO' dió todo tipo de detalles en su curva de la vida. Tal y como el propio Álex Ghita ha confesado, se trataba de una relación tóxica donde los celos de Adara terminaron provocando la ruptura.

Por supuesto, ella no se ha quedado callada y, durante el concurso, ha aprovechado su aparición como colaboradora para contar su versión de los hechos. También para atacarle duramente, acusándole de "buscafamas" y de "despojo humano".

| Mediaset

Ahora, ha sido el turno de Álex Ghita para responder. Nada más llegar a plató se ha enfrentado a las duras preguntas de Carlos Sobera sobre su concurso, que no ha estado exento de polémicas. Sin embargo, el verdadero momento tenso de la gala ha surgido cuando ha podido ver las imágenes de Adara Molinero en plató.

"Lleva años intentando ir a un programa y enviando mensajes a famosos", decía Adara Molinero en el vídeo, que se ha recorrido varios platós hablando mal del concursante. "Es un trepa. No tiene nada, es un despojo humano", ha añadido. "No se aguanta ni a si mismo, no tiene amigos y lo único que le importa es su físico", añadía como colofón final.

| Mediaset

Por supuesto, Carlos Sobera le ha querido preguntar su opinión al recién expulsado. "No me sorprende nada, sigue siendo la misma refonfollona de siempre", ha aclarado tajante Álex Ghita, que se ha mostrado contrariado a las palabras de su ex pareja. "Me gustaría que aclarase algunas cosas que dice, porque es mucho de hablar de mí en Instagram y luego lo borra. Habla mucho, pero no concreta", ha dicho sobre ella.

"Es una pena porque por fuera es increíble, es muy guapa, pero por dentro...", ha terminado definiéndola, diciendo que los defectos pesan más que las virtudes. También ha defendido que su relación no tenía nada que ver con hacerse famoso. "A mi ya me habían ofrecido realities y había estado en platós antes de estar con ella", ha asegurado. "Por lo menos le ha servido para hacer un 'De Viernes'. Si quisiera trepar, lo hubiera hecho de alguien verdaderamente importante", ha terminado, entre aplausos.