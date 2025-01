La reacció d'Álex Ghita a les dures declaracions d'Adara Molinero a 'GH DÚO'

Àlex Ghita ja ha abandonat la casa de 'GH DÚO' després d'un acalorat duel amb un dels seus enemics: Manuel Cortés. El fill de Raquel Bollo ha estat el salvat de l'audiència, que ha condemnat l'entrenador a ser el tercer expulsat de l'edició. No obstant això, en sortir ha hagut d'enfrontar-se a un enemic molt més gran: les dures declaracions de la seva ex parella.

Recordem que Àlex Ghita i Adara Molinero van mantenir una relació durant 8 mesos. Una relació tòxica de la qual el concursant de 'GH DÚO' va donar tot tipus de detalls en la seva corba de la vida. Tal com el mateix Àlex Ghita ha confessat, es tractava d'una relació tòxica on els gelos d'Adara van acabar provocant la ruptura.

Per descomptat, ella no s'ha quedat callada i, durant el concurs, ha aprofitat la seva aparició com a col·laboradora per explicar la seva versió dels fets. També per atacar-lo durament, acusant-lo de "buscafames" i de "despulla humana".

Ara, ha estat el torn d'Àlex Ghita per respondre. Només arribar a plató s'ha enfrontat a les dures preguntes de Carlos Sobera sobre el seu concurs, que no ha estat exempt de polèmiques. No obstant això, el veritable moment tens de la gala ha sorgit quan ha pogut veure les imatges d'Adara Molinero a plató.

"Porta anys intentant anar a un programa i enviant missatges a famosos", deia Adara Molinero en el vídeo, que s'ha recorregut diversos platós parlant malament del concursant. "És un trepa. No té res, és un despulla humana", ha afegit. "No es suporta ni a si mateix, no té amics i l'únic que li importa és el seu físic", afegia com a colofó final.

Per descomptat, Carlos Sobera li ha volgut preguntar la seva opinió al recentment expulsat. "No em sorprèn res, segueix sent la mateixa refonfollona de sempre", ha aclarit taxatiu Àlex Ghita, que s'ha mostrat contrari a les paraules de la seva ex parella. "M'agradaria que aclarís algunes coses que diu, perquè és molt de parlar de mi a Instagram i després ho esborra. Parla molt, però no concreta", ha dit sobre ella.

"És una pena perquè per fora és increïble, és molt maca, però per dins...", ha acabat definint-la, dient que els defectes pesen més que les virtuts. També ha defensat que la seva relació no tenia res a veure amb fer-se famós. "A mi ja m'havien ofert realities i havia estat a platós abans d'estar amb ella", ha assegurat. "Per almenys li ha servit per fer un 'De Viernes'. Si volgués trepar, ho hauria fet d'algú veritablement important", ha acabat, entre aplaudiments.