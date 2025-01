Javi Mouzo activa el protocolo de abandono de 'GH DÚO' por un motivo de peso

La gala de este jueves ha comenzado con un deja vu. Javi Mouzo entraba al confesionario tras haber expresado dudas sobre su continuidad en la casa de 'GH DÚO'. Ya abandonó en 'GH 19' después de que su pareja, Vanessa Bouza, se lo pidiera tras ser expulsada. Esta vez, aunque parecía que iba a superar la expulsión de su esposa desde hace 13 años, la separación vuelve a pasarle factura.

"Me encuentro deprimido. Se me ha cruzado un cable y no me lo descruza ni Dios", le confesaba el gallego a sus compañeros. A pesar de las palabras de ánimo de Maica Benedicto o Miguel Frigenti, dos de sus mayores apoyos en la casa, asegura que solo puede pensar en irse.

"Hablaba hoy con el Súper y me levanto con un dolor en el pecho... lo bueno es que sé que es un dolor mental", le ha confesado a Carlos Sobera, cuando ha conectado con el confesionario. Finalmente, Javi Mouzo ha confesado el motivo de su posible abandono: "La echo demasiado de menos...", ha revelado, haciendo referencia a su esposa.

Así, se repite la situación de su pasado concurso, donde el gallego hace amago de abandonar por echar en falta a su pareja. "Pensaba que lo iba a llevar mejor", ha confesado, asegurando que Vanessa Bouza había intentado mentalizarle de que ella iba a ser la primera expulsada. "Ella es mi persona, mi vida y mi todo", le ha dedicado el gallego, ante el semblante serio de su mujer desde plató

"No sé si quiero abandonar. No quiero decepcionar a todas las personas que han depositado su confianza en mi", se ha confesado el gallego, antes de que Carlos Sobera le ofreciera un rato para pensárselo bien.

| Mediaset

Por su lado, Vanessa Bouza ha asegurado que, a diferencia de en su edición original, donde le pidió que abandonara, esta vez "no quiere que lo haga". "Cuando se le mete algo en la cabeza, es difícil que cambie de opinión", ha asegurado ella, que asegura conocerlo como nadie y que cree que terminará abandonado.

Finalmente, entre los gritos de ánimo del plató y ante la atenta mirada de Vanessa Bouza, se ha pronunciado. "Sabéis que tengo un respeto total por este programa, por eso no se merecen ver a este Javi", ha comenzado solemne. "Tú mejor que nadie sabes que el amor es lo más importante del mundo y si queréis ver al Javi de siempre, esta noche quiero dormir con mi mujer", dando a entender que sí.

Han sido las palabras de su mujer las que le han hecho cambiar la opinión. "Nada ha cambiado. Te quiero No abandones, te lo pido por favor", le ha dicho Vanessa Bouza, visiblemente emocionada. "Yo también necesito dormir contigo y hacer chiqui-chiqui bum-bum pero de eso ya habrá tiempo", le ha animado. Ante esto, Javi Mouzo ha sonreído y ha acabado tomando la decisión de quedarse. "Lo hago por ti, Vanessa", la ha dedicado antes de volver a entrar a la casa de 'GH DÚO'.