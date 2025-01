Nadie esperaba las palabras de Álex Ghita en 'GH DÚO' sobre su relación con Adara

La 'Curva de la vida' se ha convertido ya en toda una tradición de 'Gran Hermano', especialmente de aquellas variantes con concursantes VIP. Muchas han sido las ocasiones en que nos hemos emocionado y reído conociendo las historias vitales de los concursantes. Si la semana pasada nos sorprendimos con las declaraciones de Ana Herminia, en este 'Límite 48h' ha sido el turno de Álex Ghita.

El joven de origen rumano ha hablado de su infancia sin una figura paterna y los problemas de dinero que sufría su familia. "Mi madre me decía que no tenía hambre para que yo comiera", ha confesado con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos desde el primer momento. "Mi madre sacrificaba muchas cosas por mi bien", confesaba emocionado.

Aunque también ha hablado de su llegada a España y en los momentos en los que llegó a dormir en un coche, uno de los puntos que más expectativas causaba era el de sus relaciones. En concreto, la relación que mantuvo con la ex-concursante de 'Gran Hermano 17', Adara Molinero.

| Mediaset

"Mi relación con ella fue como una montaña rusa", ha admitido Álex Ghita. "Pasábamos de lloros a hacer el amor. Nunca había vivido una relación así", explicaba sobre la relación de idas y venidas que mantuvo durante 8 meses con la joven.

"Su madre le decía que fuera a terapia"

También ha tenido palabras para su ex-suegra, Elena Rodríguez, de quien ha asegurado que "muchas veces" se posicionaba con él. "Elena le decía que siguiera yendo a terapia para calmar sus celos", ha confesado el concursante. De fondo, Adara Molinero en plató no deja de hacer muecas y mostrarse contrariada.

Álex Ghita apunta a los celos como el principal problema de la relación. Según el concursante, a Adara no le hacía gracia que las chicas acudieran a sus entrenos en el gimnasio "con tops y mallas". También ha narrado episodios en los que Adara Molinero controlaba los 'likes' que daba en Instagram. "Miraba si le había dado likes a chicas hacía 8 años, pero todos hemos tenido relaciones pasadas y hay que mirar el presente", se ha defendido el rumano. De hecho, la historia cuadra con el escándalo que protagonizó Adara Molinero hace unos meses, en un público enfrentamiento contra su ex-amigo Jonan Wiergo.

Una parte de la curva de su vida ha ido dedicada a Carla Barber, con quien mantuvo una relación de amistad durante años. "Ha sido como una hermana, pero cometí un gran error", explica, refiriéndose, de nuevo, a su relación con Adara Molinero.

| Instagram, @adara_molinero

"Adara quería tener hijos, yo no lo veía"

Según el joven, su relación con la ex-VIP hizo estallar por los aires su amistad con la médica. "Adara creía que Carla tenía un problema con ella y para nada era así", ha explicado. Tras narrar un tenso episodio que se vivió tras acudir al cumpleaños de Carla Barber, Álex Ghita reconocer haberse alejado de su gran amiga. "Me derrumbo cuando pienso en el daño que le hice".

Otro de los bombazos que ha dejado la curva de la vida de Álex Ghita ha sido la insistencia de Adara Molinero en que fueran padres. "Yo no lo veía", reconoce el joven, que aunque ya es padre de una niña de 15 años creía que era demasiado pronto. Según él, la presión que ejerció su entonces pareja en este tema fue lo que terminó de romper la relación.

"Me da pena que una relación tan bonita acabara así", ha terminado admitiendo. Por su lado, Adara Molinero no se ha mostrado nada contenta con el relato del concursante. "Me ha tratado de loca", ha insistido. "Se supone que era la curva de su vida y ha hablado más de la mía", ha sentenciado la que fue ganadora de 'GH VIP'.