Joaquín Prat dice lo que muchos piensan de la actitud de Montoya en 'Supervivientes'

'Supervivientes' continúa con fuerza su emisión en Telecinco, pero si hay dos concursantes que no dejan de generar controversia son Montoya y Anita. La última entrega de 'Conexión Honduras' reveló una infracción grave del reglamento por parte de los jóvenes. Montoya y Anita cruzaron la línea que divide las dos playas, una acción prohibida, y Carmen Alcayde se sumó poco después, intentando apaciguar los ánimos.

Desde el plató de 'Vamos a ver', Joaquín Prat fue tajante al respecto: "Yo creo que a Montoya, su concurso lo está lastrando Anita. Solo tiene una trama, que es Anita. Creo que Montoya, podría aportar mucho más al grupo en el plano de la supervivencia sino estuviese Anita".

En la misma línea, Antonio Rossi trató de explicar la situación desde un enfoque emocional: "Todo empezó cuando los separaron y estaban un poco enfrentados. Lo que pasa es que él está enganchado, él la ve sufrir y piensa siempre en ella".

| Mediaset

Sin embargo, Joaquín Prat no tardó en matizar que la implicación no es igual por ambas partes: "A Anita, no le pasa lo mismo. Ella tira del carro, hace buenas pruebas y se involucra en ser superviviente. Además, tiene tiempo para la trama con Montoya, él no hace todo esto".

Alessandro Lequio, por su parte, no se anduvo con rodeos al describir cómo percibe al dúo protagonista del concurso: "Son agotadores. Se consideran protagonistas de una historia, en la que el resto de supervivientes son actores de reparto". También Sandra Aladro destacó la falta de integración de Montoya en el grupo: "Carmen Alcayde le permite seguir aislado. Si no existiera su figura que le aparta, él estaría integrado y tendría otro papel".

Una de las críticas más duras fue de Pepe del Real, que cuestionó abiertamente la actitud del concursante andaluz respecto a sus compañeros. "¿Por qué tiene que analizar Montoya el perfil de cada uno de sus compañeros? Si soy su compañero, le diría que me deje hacer mi concurso como a mí me da la gana, no como Montoya mande", sentenciaba.