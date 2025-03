Olga Moreno se planta en 'De Viernes' ante la pregunta directa de Antonio Montero

Olga Moreno ha vuelto a aparecer en televisión tras un largo periodo alejada de los medios. En una entrevista en 'De Viernes', la ganadora de 'Supervivientes' en 2021 se abrió sobre los duros meses que ha atravesado después de la pérdida de su madre. Durante este tiempo ha afrontado su divorcio y ha permanecido fuera del foco mediático, pero su regreso a 'De Viernes' no estuvo exento de polémica.

Olga Moreno no dudó en compartir cómo la muerte de su madre la ha afectado profundamente: "No tengo ganas de nada. Me cuesta mucho todo. Me cuesta mucho ponerme un tacón y salir a la calle".

Además, recordó cómo su participación en 'Supervivientes' coincidió con ese momento tan doloroso, lo que le impidió procesar el duelo de inmediato. "Yo me fui a 'Supervivientes' dos días después de fallecer mi madre y cuando vengo del concurso me encuentro con la realidad. Y la realidad es mucho más dura", explicó.

| Telecinco

Desde su regreso, reconoció haber pasado por una etapa de aislamiento y falta de motivación. "En ese momento me encierro, y la verdad es que he estado ocho meses sin tener ganas de nada. Necesito ayuda, necesito que algún profesional me ayude", expresó con sinceridad. A lo largo de la entrevista, Olga Moreno se mostró profundamente afectada, evidenciando que este ha sido el episodio más doloroso de su vida. "He pasado mucho en mi vida, pero esto es sin duda lo más doloroso", aseguró.

En cuanto a su relación con Antonio David Flores tras la separación, dejó claro que su trato es "cordial", pero evitó profundizar en el tema. "No quiero ser borde, pero no voy a hablar nada que tenga que ver con mi pasado", afirmó con firmeza en 'De Viernes'.

Sin embargo, su paciencia se puso a prueba cuando Antonio Moreno le preguntó si hoy volvería a hacer el juramento que hizo en el helicóptero de 'Supervivientes' sobre casarse de nuevo con su ex. "Me vais a perdonar, pero no voy a hablar de nada de más atrás. Solo quiero hablar de cómo estoy ahora, de estos ocho meses. Y más tal y como estoy", reiteró hasta en tres ocasiones.

En contraste con los momentos más difíciles, Olga Moreno sí quiso hablar de sus hijos y del vínculo que mantienen. "Los hermanos se llevan súper bien, se aman con locura y estamos genial", comentó con una sonrisa, dejando entrever que, a pesar de las dificultades, encuentra consuelo en su familia.