Pepe Navarro frena 'De Viernes' por la pregunta que se atreve a hacer Ángela Portero

La última entrega de 'De Viernes' estuvo marcado por la tensión y el enfrentamiento entre Pepe Navarro y Ángela Portero.El presentador acudió al programa para rebatir las declaraciones recientes de Ivonne Reyes, quien continúa defendiendo que él es el padre de su hijo. Como en otras ocasiones, Pepe Navarro rechazó con contundencia sus afirmaciones, asegurando que "todo son mentiras".

Desde el inicio de la entrevista, Pepe Navarro dejó claro su malestar con la versión de Ivonne Reyes y la forma en que se ha manejado el tema. "Se han dicho muchas cosas que no son verdad", aseguró con tono firme, reiterando que su negativa a reconocer la paternidad se basa en hechos comprobables. En sus palabras, recordó que en el pasado ya se realizaron pruebas y que la justicia ha tenido en cuenta esta cuestión en múltiples ocasiones.

Sin embargo, lo que comenzó como una intervención enfocada en desmentir a Ivonne Reyes, derivó en un inesperado choque con Ángela Portero. La periodista de 'De Viernes' no dudó en lanzar una pregunta que dejó a todos sorprendidos: "¿Usabas preservativo en tus relaciones?". La cuestión, que buscaba despejar dudas sobre la posibilidad de que Pepe Navarro fuese el padre, generó un tenso silencio en el plató.

| Mediaset

Visiblemente incómodo, Pepe Navarro reaccionó con una negativa rotunda: "No te voy a contestar a eso". Su respuesta no solo evidenció su molestia, sino que además fue acompañada por una crítica a la colaboradora. "Es puro morbo, no viene al caso", reprochó en 'De Viernes'.

A pesar de la insistencia de Ángela Portero en justificar su cuestión, argumentando que se trataba de una pregunta relevante para esclarecer los hechos, Pepe Navarro evitó profundizar en el tema. De hecho, cerró la discusión con una frase que dejó abiertas muchas interpretaciones: "Si ella se quedó embarazada, es por algo".

En audiencias, como es habitual, 'De Viernes' se ha mantenido como segunda opción de su franja con un 10,8% y 869.000 espectadores. El programa de Telecinco, además, ha congregado 4.190.000 de espectadores únicos.