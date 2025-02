'Supervivientes' da la sorpresa con una protagonista de 'Tentaciones' como concursante

'Supervivientes' ya tiene a su novena concursante confirmada, directamente desde 'La Isla de las Tentaciones'. El próximo 6 de marzo arrancará en Telecinco la nueva temporada del reality de supervivencia, que cada vez tiene a más confirmados. La última, anunciada por Sandra Barneda, es Rosario Matew, participante de la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones'.

"Liarla en las islas se me da muy bien y el mundo 'beauty' me apasiona, pero no todo va a ser 'unglots'. Así que quiero que conozcáis otra parte de mí y a darlo todo", señala la influencer en su vídeo presentación.

Procedente de Elche, Rosario Matew participó en la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones', por lo que ya tiene algo de experiencia en el mundo de los realities. Eso sí, esta vez la joven asume otra experiencia totalmente diferente, enfrentándose a retos y pruebas de supervivencia total. Con 434.000 seguidores en Instagram y 607.000 en TikTok, Rosario Matew es una de las concursantes que más reacciones va a generar entre el público juvenil de 'Supervivientes'.

| Mediaset

Recordamos que Rosario Matew, que ahora tiene 24 años, acudió a República Dominicana junto al que en aquel entonces era su novio Álvaro Boix. Ambos acabaron cayendo en la tentación. En el caso de la joven, primero se besó con Suso Olivares y posteriormente, sonaría la luz de la tentación tras besarse con Simone. A través de redes hemos podido seguir la relación que ha mantenido con Stiven, también tentador de su edición, aunque ambos lo dejaron en enero.

Por lo tanto, Rosario Matew se une a la lista de famosos que saltarán del conocido helicóptero de 'Supervivientes' en poco más de una semana. Se une al casting formado por Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez y Álex Adrover.

Recordamos que Jorge Javier Vázquez seguirá al frente de las galas de los jueves, mientras que Laura Madrueño, por tercer año consecutivo, viajará a Honduras como presentadora desde la isla. Además, Sandra Barneda seguirá los domingos con 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera los martes con 'Tierra de Nadie'.