Ningú esperava les paraules d'Álex Ghita a 'GH DÚO' sobre la seva relació amb Adara

La 'Curva de la vida' s'ha convertit ja en tota una tradició de 'Gran Hermano', especialment d'aquelles variants amb concursants VIP. Moltes han estat les ocasions en què ens hem emocionat i rigut coneixent les històries vitals dels concursants. Si la setmana passada ens vam sorprendre amb les declaracions de Ana Herminia, en aquest 'Límite 48h' ha estat el torn d'Àlex Ghita.

El jove d'origen romanès ha parlat de la seva infància sense una figura paterna i els problemes de diners que patia la seva família. "La meva mare em deia que no tenia gana perquè jo mengés", ha confessat amb la veu entretallada i amb llàgrimes als ulls des del primer moment. "La meva mare sacrificava moltes coses pel meu bé", confessava emocionat.

Encara que també ha parlat de la seva arribada a Espanya i dels moments en què va arribar a dormir en un cotxe, un dels punts que més expectatives causava era el de les seves relacions. En concret, la relació que va mantenir amb l'exconcursant de 'Gran Hermano 17', Adara Molinero.

| Mediaset

"La meva relació amb ella va ser com una muntanya russa", ha admès Àlex Ghita. "Passàvem de plors a fer l'amor. Mai havia viscut una relació així", explicava sobre la relació d'anades i vingudes que va mantenir durant 8 mesos amb la jove.

"La seva mare li deia que anés a teràpia"

També ha tingut paraules per a la seva exsogra, Elena Rodríguez, de qui ha assegurat que "moltes vegades" es posicionava amb ell. "Elena li deia que continués anant a teràpia per calmar els seus gelos", ha confessat el concursant. De fons, Adara Molinero al plató no deixa de fer ganyotes i mostrar-se contrariada.

Àlex Ghita apunta als gelos com el principal problema de la relació. Segons el concursant, a Adara no li feia gràcia que les noies acudissin als seus entrenaments al gimnàs "amb tops i malles". També ha narrat episodis en què Adara Molinero controlava els 'likes' que donava a Instagram. "Mirava si havia donat likes a noies fa 8 anys, però tots hem tingut relacions passades i cal mirar el present", s'ha defensat el romanès. De fet, la història quadra amb l'escàndol que va protagonitzar Adara Molinero fa uns mesos, en un enfrontament públic contra el seu examic Jonan Wiergo.

Una part de la corba de la seva vida ha anat dedicada a Carla Barber, amb qui va mantenir una relació d'amistat durant anys. "Ha estat com una germana, però vaig cometre un gran error", explica, referint-se, de nou, a la seva relació amb Adara Molinero.

| Instagram, @adara_molinero

"Adara volia tenir fills, jo no ho veia"

Segons el jove, la seva relació amb l'ex-VIP va fer esclatar pels aires la seva amistat amb la metgessa. "Adara creia que Carla tenia un problema amb ella i per res era així", ha explicat. Després de narrar un episodi tens que es va viure després d'acudir a l'aniversari de Carla Barber, Àlex Ghita reconeix haver-se allunyat de la seva gran amiga. "M'enfonso quan penso en el mal que li vaig fer".

Un altre dels bombes que ha deixat la corba de la vida d'Àlex Ghita ha estat la insistència d'Adara Molinero que fossin pares. "Jo no ho veia", reconeix el jove, que encara que ja és pare d'una nena de 15 anys creia que era massa aviat. Segons ell, la pressió que va exercir la seva llavors parella en aquest tema va ser el que va acabar de trencar la relació.

"Em fa pena que una relació tan bonica acabés així", ha acabat admetent. Per la seva banda, Adara Molinero no s'ha mostrat gens contenta amb el relat del concursant. "M'ha tractat de boja", ha insistit. "Se suposa que era la corba de la seva vida i ha parlat més de la meva", ha sentenciat la que va ser guanyadora de 'GH VIP'.