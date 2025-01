Elena Rodríguez, madre de Adara, entra en 'GH DÚO' con un mensaje para Álex Ghita

El debate de 'GH DÚO' dejó un momento cargado de tensión y confrontación que ha dado mucho que hablar. Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, tuvo la oportunidad de entrar en la casa y dirigirse directamente a los concursantes, incluido a Álex Ghita, exnovio de su hija. La intervención de Elena Rodríguez fue contundente y estuvo acompañada de aplausos desde el plató, especialmente de Adara Molinero, que celebró cada palabra.

Elena Rodríguez y Lucía Sánchez, ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO', entraron a la casa con una misión: esconder una pelota que otorgaría "un gran poder" a un concursante. Sin embargo, la verdadera tarea de Elena Rodríguez era aprovechar el momento para expresar, sin recibir réplicas, su opinión sobre el comportamiento de algunos concursantes.

Tras dirigirse a varios participantes, llegó el momento más esperado: su enfrentamiento con Álex Ghita. Con la casa congelada y todos los concursantes de 'GH DÚO' inmóviles, Lucía Sánchez abrió el careo pidiéndole que dejara de hablar de Adara y se enfocara en su propio concurso.

| Mediaset

Sin embargo, Elena Rodríguez tampoco dejó lugar a dudas sobre su postura: "Me da mucha pena. Hay que ser muy poco hombre para jugar con el amor y la intimidad de una mujer", arrancaba.

"Hay que ser muy poco hombre, casposo, y no sé cómo llamarte, para decir ahí dentro que estás enamorado de ella y llevas su pulserita, pero luego la machacas, y la hundes. Olvídala, haz tu concurso, ya que lo has conseguido, vive esto, que tienes una gran oportunidad pero olvídate de ella. Ella te ha bloqueado, no existes", decía Elena Rodríguez.

| Mediaset

En respuesta a estas acusaciones, Álex Ghita no tardó en reaccionar con declaraciones que dejaron entrever su incomodidad. "Ella siendo madre que se supone que tiene que poner un poco de cordura, y tiene un comportamiento tan desequilibrado, es malgastar saliva", afirmó.

"Se demostró que es capaz de escuchar a su hija en el sofá y en lugar de relajarla, incentivarla. Habría que ver si ha resumido bien el día del sofá y todo lo que tuvo que borrar su hija de las redes sociales que eso es mucho más grave... Que yo no soy un santo, pero no soy el diablo que quieren hacer ver", añadía.

Sin embaro, Elena Rodríguez no se limitó a Álex Ghita, ya que también tuvo palabras para Miguel Frigenti, antiguo amigo de Adara Molinero. "Parece ser que no eras el único tigresito que había, han salido más pantallazos", decía inicialmente. Además, también le reprochó su actitud en redes sociales: "Siempre me caíste bien y tenías razón en que a Adara se le va a dedito, pero la cagaste en el momento en el que empiezas a vomitar odio en redes sociales. Me gustaría que tuvierais una conversación".