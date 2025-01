La confesión de Ana Herminia sobre Ángel Cristo JR en 'GH DÚO' que provoca su llanto

A escasos días de conocer el resultado definitivo de una nominación clave, Ana Herminia se enfrenta a la 'Curva de la vida'. La esposa de Ángel Cristo JR y actual concursante de 'GH DÚO' se ha abierto en canal de los altibajos de su dura vida. Ha querido hablar de su infancia y juventud, pero sobre todo de la bonita relación que mantiene con el hijo de Bárbara Rey y los entresijos de esta relación.

"Pocas veces he visto una línea de la vida con tantos altos, pero también tantos bajos", ha admitido Ion Aramendi tras emitirse el video. De origen venezolano, Ana Herminia perdió a una edad temprana a su abuelo y admite haber tenido una relación difícil con su padre. "Él era torero y muy celoso, cuando sus compañeros ya no me veían como una niñita, me dio de lado por celos". Aunque no ha querido dar muchos detalles, también ha confesado haber sufrido maltrato por parte de algunos de sus familiares.

| Mediaset

Tras huir de su país natal y juntarse con compañías que la empujaron a "rozar el alcoholismo", Ana Herminia termina conociendo a Ángel Cristo JR, con quien asegura haber sentido una conexión instantánea. "Venía de un momento muy duro pero a los tres meses supe que él era el amor de mi vida", ha dicho sobre el hijo de Bárbara Rey en 'GH DÚO'.

Sobre la mala relación con su suegra, lamenta que la gente la tache de "la mano que mece la cuna" y desvela que en agosto recibieron una llamada telefónica que fue el verdadero detonante de la relación de la familia Cristo-Rey. "Yo solo le pido a Dios que acabe esta guerra y haya paz", ha terminado, entre lágrimas.

| Mediaset

Otro de las declaraciones más esperadas ha sido saber el verdadero papel de Ana Herminia en la mediación entre su actual marido y Bárbara Rey. La concursante de 'GH DÚO' ha desvelado varias conversaciones que mantuvo con la vedette y en los que asegura que ella "tenía que saber como se sentía él". También ha dedicado unas bonitas palabras a su marido, a quien ha definido como "un niño roto que ha sufrido demasiadas cosas que no merecía".

Por su parte, Ángel Cristo JR ha hecho lo mismo desde plató."No es justo que ella haya quedado de mala porque yo haya decidido hablar", ha confesado al borde del llanto y recordando los malos momentos que vivió su pareja mientras él concursaba en Supervivientes. "Yo le voy a poner freno a la situación porque ella se está resintiendo", ha concluido, parece que abriendo un nuevo capítulo en la relación con Bárbara Rey.