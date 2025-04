Manuel se rompe y manda un inesperado mensaje a Lucía Sánchez en 'Supervivientes'

Esta ha sido una noche muy complicada para Manuel González. El joven no solo ha tenido que ser atendido por el equipo médico, sino que también se ha enfrentado a un 'Puente de las Emociones' cargado de sentimiento. El concursante de 'Supervivientes' se ha abierto como nunca, desvelando todos los detalles de su relación con Gabriella y llegando a lanzar un inesperado mensaje a su ex-pareja: Lucía Sánchez.

Una dinámica en la que el gaditano se ha roto por completo, desvelando alguno de los episodios más duros de su vida. Uno de estos episodios sucedió al regresar de su primera temporada de 'La Isla de las Tentaciones'. "Descubrí que mis padres habían discutido y mi padre se había ido de casa", desvelaba el concursante, visiblemente emocionado.

Un 'Puente de las Emociones' cargado de sentimiento

| Mediaset

Manuel González ha aprovechado su 'Puente de las Emociones' ha desvelado un duro episodio de su vida: cuando sus padres estuvieron a punto de divorciarse. "Yo lo pasé muy mal, siempre hemos sido una familia humilde y unida", narraba el joven, que no ha dejado de llorar en el proceso.

Un momento en que el gaditano luchó para que sus padres continuaran juntos. "Luché muchísimo hasta que conseguí que se dieran la oportunidad para ser felices", contaba emocionado sobre uno de los momentos que más orgullo le hacen sentir. "Para mí, la fama no significa nada: que mi padre y mi madre estén juntos es mi mayor logro", se confesaba él.

Más adelante, Laura Madrueño también le cuestionaba sobre lo que le ha hecho famoso: sus relaciones. Recordamos que el ex tentador se hizo conocido en 'La Isla de las Tentaciones', dónde entró como pareja de Lucía Sánchez y terminó siéndole infiel.

Manuel lanza un inesperado mensaje a sus ex parejas

Aquí, el joven gaditano ha vuelto a hundirse, reconociendo su egoísmo en sus relaciones. "Yo siempre he mirado por mí en mis relaciones", desvelaba él, reconociendo que no siempre se ha portado bien con sus ex parejas. "Desde aquí les pido perdón a todas mis ex parejas por el daño que les he podido causar", sentenciaba entonces el concursante de 'Supervivientes'.

A pesar de que no ha dudado en reconocer sus errores, el gaditano espera pasar página con su nueva novia: Gabriella. Quien fue la tentadora de Montoya confirmó su romance con el actual concursante de 'Supervivientes' meses después del final del reality de Telecinco. "Como he estado con ella no he estado nunca", confesaba él.

"Desde aquí te mando un abrazo y un beso. Espero cuidarte hasta el final porque tienes un corazón de oro y eres la persona que me complementa ahora mismo", le dedicaba el joven enamorado. Más adelante, cuando Sandra Barneda le cuestionaba sobre el tema, Manuel ha ido más allá sobre sus sentimientos hacia la rumana.

"Ha despertado en mí algo que nunca me había despertado", se emocionaba él. "Me ha pellizcado el corazón como nadie, que me espere por favor", le pedía más adelante. Unas palabras que no han hecho nada de gracia a Rocío, hermana del concursante. "Se habla de que ha estado con otros chavales... a mí me da sus explicaciones pero se les tendrá que dar a él", ha reclamado ella, en referencia a los rumores que han ido saliendo de las infidelidades de Gabriella.