Manuel Cortés torna a la casa de 'GH DÚO' amb molt a dir-li a aquest concursant

Després d'un concurs en el qual s'ha mostrat de capa caiguda, Manuel Cortés torna a la casa de 'GH DÚO' amb energies recarregades. També amb alguna que altra compte pendent, especialment amb algú a qui considerava la seva amiga i per qui assegura sentir-se "traït".

Manuel Cortés torna a la casa de 'GH DÚO'. Ho fa com a aspirant a la repesca, que va arrencar el passat Debat i que ha permès que tant ell com Vanessa Bouza i Àlex Ghita tornin a Guadalix. I amb una llarga llista de comptes pendents.

"Hi ha algú a qui tingueu ganes de confrontar?", preguntava Ion Aramendi poc després d'iniciar la gala. Per sorpresa d'alguns, Manuel Cortés no ha donat el nom del que va ser el seu enemic més acèrrim a la casa, Miguel Frigenti. "Tinc ganes de veure la Romina", ha respost l'exconcursant, "en sortir he pogut veure vídeos en els quals em criticava".

I així li ho ha deixat clar només posar un peu a la casa, on s'ha retrobat amb Romina Malaspina. "Jo pensava que no passava res i en sortir he pogut veure certes coses...", li ha deixat clar el fill de Raquel Bollo. El sevillà l'ha titllat de falsa i de dir les coses a l'esquena.

"No recordo haver dit res tan greu", s'ha sorprès l'argentina en veure la reacció del jove. "Quan estava aquí sempre hi havia bon rotllo i en sortir he vist que has parlat molt sobre mi", li seguia recriminant Manuel Cortés.

| Mediaset

"Digues-me alguna cosa que hagi dit", l'ha reptat Romina, que ha insistit que li posi algun exemple del que ha vist. Tot i que li ho ha preguntat en diverses ocasions, Manuel Cortés s'ha negat a respondre. "Moltíssimes coses", s'ha limitat a dir, sense posar un exemple clar.

"Ella sempre ha dit que és imparcial, però fora he comprovat que està clarament en un grup", ha aclarit el fill de Raquel Bollo. Per la seva banda, Romina Malaspina ha aclarit que l'únic moment en què va parlar malament d'ell va ser en el seu enfrontament amb Maica Benedicto.

No obstant això, Romina no era l'única persona amb qui el sevillà tenia alguna cosa pendent. Manuel Cortés també ha volgut dedicar-li unes paraules a Miguel Frigenti, a qui no veu real. "Crec que estàs fent un bon concurs", ha començat dient, "però vull veure't més a tu, més real i menys estratègia", li ha retret.

Com a resposta, el periodista ha assegurat que li agrada l'estratègia però que les seves relacions a la casa són "de cor". Tot i que ha volgut mostrar-se cordial, Miguel Frigenti ha acabat confessant que no està emocionalment preparat per a la repesca. "No vull que entri cap", ha assegurat.