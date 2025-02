Manuel Cortés protagoniza un emotivo reencuentro con Raquel Bollo tras 'GH DÚO'

Tras un dificil (y polémico) paso por la casa de 'GH DÚO', en el que se ha mostrado cabizbajo y agobiado, Manuel Cortés finalmente ha vuelto a su Sevilla natal. Así lo decidió la audiencia, que lo expulsó con un 68% frente a su contrincante, Miguel Frigenti. Ahora, el concursante ya está en casa y ha protagonizado un bonito reencuentro con su madre, Raquel Bollo.

"Algo no habré hecho bien", confesó Manuel Cortés tras su salida de la casa de 'GH DÚO'. El sevillano entró a la casa junto a Marieta Díaz y Sergio Aguilera y, a pesar de que despuntaba como uno de los grandes fichajes, se ha ido desinflando. El sevillano se convirtió en enemigo público de gran parte de la casa, protagonizando fuertes enemistades con Miguel Frigenti, Maica Benedicto, Óscar Landa o María Jesús Ruiz, invitada de esta semana.

Por ello, a pesar de mostrarse agradecido con la experiencia para "dejarse conocer mejor", la ilusión de Manuel Cortés se ha ido esfumando. Durante los últimos días en la casa, el concursante se mostraba desganado y con pocas ganas, evitando la confrontación y centrándose en pasar el rato con sus amistades.

| Mediaset

"Hay veces que entrar en conflictos te favorece y a mí no entrar tanto esta vez no me ha favorecido", ha reflexionado tras su salida. Por todo ello, sin duda, una de sus mayores ilusiones era reencontrarse con su gran apoyo: su familia. Una de ellas es su madre, Raquel Bollo, a quien ha querido sorprender en uno de los días más especiales para ella.

Y es que la tertuliana lleva meses ultimando su próximo proyecto profesional: la Semana Internacional de Moda Flamenca de Sevilla. Este ha sido el cuarto año que Raquel Bollo lleva a la pasarela una de sus colecciones. Unos diseños que buscaban "potenciar las formas femeninas" otorgándole un toque muy especial para la diseñadora: el flamenco.

Unas semanas de estrés que culminaron en un desfile cuyo broche de oro lo aportó la aparición sorpresa del hombre más importante de su vida: su hijo. El joven quiso acompañar a su madre en un momento tan especial. Disfrutó del desfile en primera fila y pudimos verlo posar junto al resto de su familia en el photo call, pero esperó al final del show para sorprenderla.

Al terminar, Manuel Cortés se acercaba a la pasarela con un ramo de flores para su madre. Un símbolo de lo mucho que la ha echado de menos y para mostrarle apoyo en esta nueva etapa profesional. Por su lado, Raquel bollo no ha podido evitar estallar en lágrimas al verle, fundiéndose en un abrazo y visiblemente emocionada.