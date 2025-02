Maica Benedicto despierta pasiones: protagoniza un triángulo amoroso en 'GH DÚO'

Maica Benedicto se ha convertido en la nueva sensación en la casa de 'GH DÚO'. A principios de la edición, parecía que había sentido química con José María Almoguera, algo que no llegó a buen puerto. Sin embargo, la joven parece haber despertado pasiones entre varios de los habitantes de la casa.

Y es que pretendientes no le han faltado. El primero de ellos, Álex Ghita, que vuelve a la casa como aspirante a la repesca. El entrenador y la murciana han tenido una gran conexión desde el principio, siendo de las pocas que estaban de su lado antes de que le expulsaran.

Ambos protagonizaron una emotiva despedida, donde Álex Ghita le dijo que recordara siempre lo que ponía en su pulsera ("nada es comparado contigo", se lee). "Que fuerte que te acordaras", le comentaba emocionada Maica Benedicto en su reencuentro. "Claro que me acordaba, estoy atento", le decía él con intensidad.

| Mediaset

El ex-novio de Adara Molinero también le ha dedicado palabras muy bonitas a la joven, a quien no deja de piropear. "Tú tienes que estar tranquila, no cambies ni un ápice y déjate llevar por lo que sientes", le decía Álex Ghita esta semana. Además, no deja de llamarla "guapa" o repetirle lo "bien que le queda" la ropa que lleva.

A pesar de las numerosas atenciones que le brinda el entrenador, parece que Maica Benedicto tiene los ojos en otro compañero. Concretamente, en Sergio Aguilera, con quién también mantiene una muy buena relación. Ambos han compartido risas, tonteos y hasta un masaje.

"Qué manos tienes, me has dejado como nueva", le ha dicho al joven, después del masaje. También les hemos podido tontear entorno a la limpieza, uno de los temas favoritos de Maica. "Si quieres, nos ponemos juntos y te enseño todos mis truquitos de limpieza", le ha dicho. Por supuesto, Sergio Aguilera ha accedido.

Más adelante, en una conversación privada con su amigo Óscar Landa, la joven ha admitido quién es su pretendiente favorito. "¿Quién te parece más guapo?", le preguntaba el vasco. "Estoy entre Sergio o Frigenti", respondía Maica. También ha confesado que Sergio es el compañero con el que pasaría una noche loca.