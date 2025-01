Sorpresa para Carmen Borrego al ver los romances de José María Almoguera en 'GH DÚO'

'GH DÚO' empezó hace apenas unas semanas, peroJosé María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, no ha perdido el tiempo. Desde el principio del concurso se ha especulado del tonteo del joven de las Campos con dos de sus compañeras. Más específicamente, con Maica Benedicto y María la Jerezana, con quienes tanto la audiencia como sus compañeros han notado una creciente ligoteo.

La teoría dentro de la casa de 'GH DÚO' es que el hijo de Carmen Borrego anda detrás de María la Jerezana, con quien pasa mucho rato en el dormitorio. "Yo creo que le gustas", le decía Miguel Frigenti en un confesionario conjunto con algunos de sus compañeros.

Sin embargo, las imágenes en el plató de 'GH DÚO' mostraban su complicidad con otra de sus compañeras. Y es que los 'toma-y-daca' que mantiene con Maica Benedicto han dado mucho de qué hablar. Desde plató, Carmen Borrego ha sido testigo de los vaciles entre la exconcursante de 'Gran Hermano' y su hijo, quienes bromean con la diferencia de edad entre ellos.

| Mediaset, tveo.e-noticies.cat

También ha sido tema de conversación quién le ha pegado la tos al otro. "A ver si se van a pensar que ha habido intercambio", ha advertido José María Almoguera. "¿Y qué hay de malo que piensen eso?", le respondía Maica Benedicto. Ha sido en este momento en el que Ion Aramendi ha pedido a la colaboradora que se moje y diga con cuál de las dos ve más afinidad.

Aunque se ha mostrado abierta por ambas, finalmente Carmen Borrego se ha decantado por Maica Benedicto. Según la colaboradora, la conexión de su hijo con ella es mucho más natural. "Él está siendo como es él. El buen rollo que le he visto con Maica no la he visto con María", ha sentenciado la colaboradora de 'GH DÚO'.

A pesar de las palabras de su posible futura suegra, Maica Benedicto ha expresado sus dudas acerca de las verdaderas intenciones del joven. Según la joven, todavía está estudiando para ver si José María Almoguera "es un cucaracho" o, por el contrario, sus intenciones son sinceras.