Maica Benedicto desperta passions: protagonitza un triangle amorós a 'GH DÚO'

Maica Benedicto s'ha convertit en la nova sensació a la casa de 'GH DÚO'. A principis de l'edició, semblava que havia sentit química amb José María Almoguera, una cosa que no va arribar a bon port. No obstant això, la jove sembla haver despertat passions entre diversos dels habitants de la casa.

I és que pretendents no li han faltat. El primer d'ells, Álex Ghita, que torna a la casa com a aspirant a la repesca. L'entrenador i la murciana han tingut una gran connexió des del principi, sent de les poques que estaven del seu costat abans que l'expulsessin.

Ambdós van protagonitzar un emotiu comiat, on Álex Ghita li va dir que recordés sempre el que posava a la seva polsera ("res és comparat amb tu", es llegeix). "Que fort que te'n recordessis", li comentava emocionada Maica Benedicto en el seu retrobament. "És clar que me'n recordava, estic atent", li deia ell amb intensitat.

| Mediaset

L'ex-nòvio d'Adara Molinero també li ha dedicat paraules molt boniques a la jove, a qui no deixa de piropejar. "Tu has d'estar tranquil·la, no canviïs ni un àpex i deixa't portar pel que sents", li deia Álex Ghita aquesta setmana. A més, no deixa de dir-li "guapa" o repetir-li com de "bé que li queda" la roba que porta.

Malgrat les nombroses atencions que li brinda l'entrenador, sembla que Maica Benedicto té els ulls en un altre company. Concretament, en Sergio Aguilera, amb qui també manté una molt bona relació. Ambdós han compartit rialles, flirtejos i fins i tot un massatge.

"Quines mans tens, m'has deixat com nova", li ha dit al jove, després del massatge. També els hem pogut veure flirtejant al voltant de la neteja, un dels temes favorits de Maica. "Si vols, ens posem junts i t'ensenyo tots els meus truquets de neteja", li ha dit. Per descomptat, Sergio Aguilera ha accedit.

Més endavant, en una conversa privada amb el seu amic Óscar Landa, la jove ha admès qui és el seu pretendent favorit. "Qui et sembla més guapo?", li preguntava el basc. "Estic entre Sergio o Frigenti", responia Maica. També ha confessat que Sergio és el company amb qui passaria una nit boja.