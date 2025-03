Carlos Sobera paraliza 'GH DÚO' en plena final por la actitud de este concursante

La de hoy ha sido una noche cargada de emociones. Tras vivir las inesperadas expulsiones de Sergio Aguilera y Óscar Landa, que se han quedado a las puertas del duelo final, 'GH DÚO' ha revelado su top 2. Serán Marieta Díaz y Maica Benedicto quienes se enfrenten al veredicto de la audiencia en un duelo final decisivo para conocer a la flamante ganadora de esta edición.

Por ello, no era difícil de esperar que todo el mundo estaría con los nervios a flor de piel. No solo las dos finalistas, sino también ex concursantes, familiares y colaboradores. Uno de ellos ha sido Miguel Frigenti, que no es la primera vez que incendia el plató con sus polémicas palabras. Sin embargo, esta vez la actitud del periodista ha requerido la intervención de Carlos Sobera.

Todo sucedía tras la expulsión de Sergio Aguilera, que ha sido uno de los grandes enemigos de Frigenti dentro de la casa. Carlos Sobera le anunciaba al periodista que el recién expulsado tenía muchas ganas de hablar con él. A esto le acompañaba un video del granadino criticando al periodista, asegurando que solo "sabía humillar a la gente". Por supuesto, esto no le ha hecho gracia a Miguel Frigenti, que ha querido responderle.

| Mediaset

"No me lo esperaba", aclaraba en un principio, pero rápidamente le ha devuelto las puyas a Sergio. El periodista se ha encargado de recordar una conversación que el granadino mantuvo con Jeimy Báez al inicio del concurso. "Le dijo que no le hablase en catalán que a él no le gustaba eso", recordaba Miguel Frigenti, entre gritos.

Ante esto, la madre de Sergio Aguilera saltaba, gritándole que "eso era mentira" y que era mejor "tener la fiesta en paz". La mujer no ha dudado en defender a su hijo, asegurando que él era del Barça y nunca diría algo así. Mientras, el periodista seguía gritando diciendo que tenía el video y pensaba subirlo a sus redes.

A la discusión se unían más voces, terminando entre gritos ininteligibles para la audiencia y que obligaban a Carlos Sobera a paralizar 'GH DÚO'. "Ya os lo he repetido varias veces", les ha dicho seriamente a colaboradores y ex concursantes. "Cuando me dirija a la audiencia quiero silencio en el plató", les amenazaba, cortando la conversación.

Ante esto, Vanessa Bouza trataba de pedir la palabra para dar su opinión. "Ahora no voy a dar paso a nadie", le respondía Carlos Sobera, visiblemente molesto. "Hay que saber leer la situación y entender que ahora no es momento de hablar", reprochaba de forma generalizada.