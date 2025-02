Preocupación por Álvaro Muñoz Escassi tras lo ocurrido antes de 'Supervivientes'

A pocas semanas de su regreso a 'Supervivientes' tras 16 años, Álvaro Muñoz Escassi ha vivido un giro inesperado en su vida. 'Tardear' desveló una investigación que dejó al jinete sin palabras, sacando a la luz el inquietante comportamiento de una de sus vecinas. El formato expuso cómo una mujer cercana a Álvaro Muñoz Escassi parece estar obsesionada con él, hasta el punto de haber intentado interferir en su actual relación sentimental.

"Sufre cuando lo ve con Sheila Casas", aseguró 'Tardear', antes de mostrar las pruebas obtenidas durante su investigación. Sin embargo, el momento más impactante para Álvaro Muñoz Escassi llegó cuando vio una imagen suya entrenando en su propia casa, tomada presuntamente por la mujer en cuestión.

"Me ha dejado alucinado lo de la foto mía en el gimnasio. El tema del acoso es una cosa muy grave y uno para ser acosado se tiene que dar cuenta", expresó, visiblemente sorprendido. "Yo hasta hoy no sabía nada y nunca me he sentido acosado, pero viendo esta foto me preocupa", reconoció Álvaro Muñoz Escassi, aún sin asimilar lo que acababa de descubrir.

| Mediaset

Mientras tanto, un reportero de 'Tardear' esperaba a las puertas de su domicilio para aportar más detalles sobre la situación. "La vecina acosadora controla cada vez que Álvaro entra y sale del garaje. Además, se sabe la matrícula de su coche", revelaron durante la emisión, provocando mucha preocupación en el colaborador.

Con gesto serio, Álvaro Muñoz Escassi siguió atento el reportaje que terminó con una inquietante pregunta. "Odia a Sheila ¿Su seguridad corre peligro cuando Álvaro vaya a 'Supervivientes'? ¿Sería capaz de una locura para conquistar al jinete?", concluyó el vídeo.

Recordamos que Álvaro Muñoz Escassi formará parte del elenco de 'Supervivientes', que viajará a Honduras en los próximos días. También forman parte Pelayo Díaz, Makoke, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew y Samya Aghbalou. Aún habrá nuevos nombres que completarán la lista, pero no se confirmarán hasta la gala de estreno de 'Supervivientes' el próximo jueves 6 de marzo.