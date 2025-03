Makoke paraliza 'Fiesta' por una inesperada noticia antes de viajar a 'Supervivientes'

El inicio de 'Supervivientes' ha estado marcado por la polémica para una de sus concursantes antes incluso de abandonar España. Este domingo 2 de marzo, los primeros concursantes emprendieron su viaje a Honduras. Sin embargo, en el último momento, Makoke se vio obligada a entrar en 'Fiesta' ante una noticia que se extendió rápidamente en los medios.

Algunas informaciones aseguraban que existirían unas imágenes comprometedoras de su pareja, Gonzalo, en actitud cariñosa con otra mujer. Ante la difusión de esta información, 'Fiesta', programa en el que Makoke colabora, quiso conocer su versión. Desde el aeropuerto y a punto de embarcar, la colaboradora se mostró rotunda al respecto: "No me afecta lo más mínimo. Yo sé que es absolutamente falso. Qué va, es mentira. Podría decir que tenemos una relación abierta, pero no".

Convencida de que se trata de un intento de perjudicarla justo antes de su entrada a 'Supervivientes', Makoke lanzó una pregunta clara: "Es absurdo. Esas fotos, si existieran, habrían salido ya… ¿alguien las ha visto?". Además, no dudó en señalar que el origen de esta información responde a una intención malintencionada: "Son personas que quieren hacer daño antes de que me vaya, para que me vaya jodida. Es el decir 'vamos a hacer daño'".

| Mediaset

Sobre cómo ha reaccionado Gonzalo ante los rumores, Makoke explicó que no le ha dado mayor importancia: "Se ha partido de risa. Es que no sé de dónde viene esta información porque estamos 24 horas al día juntos. No tiene ni pies ni cabeza, es solo con intención de hacer daño".

Makoke dejó claro que la noticia no ha tenido ningún impacto en su relación, ya que ni siquiera han considerado necesario hablar del tema. "Os juro que no le hemos dado ni un minuto. Vosotros porque me habéis llamado y sois vosotros. Yo lo he dicho 'esto es gente que me quiere hacer daño sin más, esto es la televisión y estate tranquilo'", explicó.

Además, dejó una reflexión sobre su actitud ante este tipo de informaciones: "Yo ya estoy de vuelta porque la edad sirve para algo". Recordamos que la pareja, que está a punto de cumplir dos años de relación, sigue adelante con sus planes de boda. Aunque no han revelado la fecha exacta, Makoke confirmó que el enlace se celebrará en verano de 2025.