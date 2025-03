Joaquín Prat desaparece de 'Vamos a ver' tras una bronca con Alessandro Lequio

'Vamos a ver' ha vivido un momento de gran tensión este lunes cuando Alessandro Lequio perdió el control. Sus palabras obligaron a Joaquín Prat a intervenir con dureza y alzar la voz, algo poco habitual en el presentador. Una polémica surgida a raíz de la controvertida participación de Terelu Campos en 'Supervivientes'.

De este modo, 'Vamos a ver' analizó la acalorada discusión entre Terelu Campos y Pelayo Díaz en 'Conexión Honduras' y su participación en la prueba de 'La Liga de los Dioses'. Aunque no tenía la obligación de realizar la prueba al no ser concursante oficial, quiso intentarlo. Sin embargo, el intenso calor y el esfuerzo físico la superaron rápidamente, lo que provocó la intervención de los servicios médicos del reality.

"Lo ha intentado", señaló Joaquín Prat. A lo que Kike Calleja agregó: "Pero es que no puede hacer un movimiento con los brazos normales", haciendo referencia a las secuelas físicas que Terelu Campos arrastra debido al cáncer que padeció.

| Mediaset

No obstante, estas palabras despertaron el escepticismo de Alessandro Lequio. "¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no?", cuestionó Alessandro Lequio, molesto, aludiendo a su experiencia personal tras la enfermedad de su hijo. "¿Tú crees que yo tengo una idea de personas que han tenido cáncer?", insistió el colaborador.

Joaquín Prat, temiendo que la situación se descontrolara, intervino con firmeza: "No vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos". Sin embargo, Alessandro Lequio continuó con su discurso, lo que obligó al presentador a alzar aún más la voz: "Que no vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos".

"Nadie pone en duda lo que tú has vivido, tampoco lo hacemos con Terelu", añadió Joaquín Prat con enfado. Sin embargo, Alessandro Lequio se justificó diciendo: "Yo hablo de amigas que han tenido lo mismo que Terelu". "Lo que creo es que es un penco que no ha hecho un movimiento en su vida y eso es el motivo por el que no puede hacer un esfuerzo, no por el tema del cáncer. Que ya está bien la excusa del cáncer", añadía.

El ambiente se volvió tan tenso que la dirección del programa decidió cortar la discusión y emitir otro vídeo sobre 'Supervivientes'. La sorpresa llegó al regresar del vídeo, cuando Joaquín Prat ya no estaba en el plató de 'Vamos a ver'. Sin previo aviso, había abandonado el sofá, dejando la última parte del club social a cargo de Adriana Dorronsoro, la copresentadora del espacio.