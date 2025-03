Las palabras de Alejandra Rubio sobre el fichaje de Terelu Campos por 'Supervivientes'

Alejandra Rubio ha compartido sus pensamientos sobre la participación de su madre, Terelu Campos, en la nueva edición de 'Supervivientes'. Aunque aún se desconocen los detalles sobre el papel que desempeñará en el reality, la colaboradora participará desde su estreno. Es por ello que su papel se ha comentado en 'Vamos a ver', donde Alejandra Rubio ha participado este martes 4 de marzo.

De este modo, Alejandra Rubio decidió no cuestionar la decisión de su madre de participar en 'Supervivientes', pero dejó claro que su reacción inicial fue de sorpresa: "Me lo dijo un día y me sorprendió, no me consultó". Además, expresó su preocupación por los riesgos de la experiencia: "Le dije si estaba segura, me parece muy arriesgado".

Los colaboradores de 'Vamos a ver' intentaron indagar sobre las posibles dificultades que enfrentará Terelu Campos, especialmente en relación con su habilidad para nadar. Alejandra Rubio fue tajante en su respuesta: "Claro que sabe, por Dios, lo que pasa es que tiene ciertas limitaciones por la última operación". También aclaró que, como todos los participantes, Terelu Campos tendrá que pasar hambre en la isla: "Va a pasar hambre, como todo el mundo".

| Mediaset

Respecto a las dudas sobre la compatibilidad entre 'Supervivientes' y su nueva faceta como protagonista de una obra teatral, Alejandra Rubio no dudó en responder: "Pregúntaselo a ella". Sin embargo, sí habló sobre las dificultades que enfrentará Terelu Campos, destacando que su madre tiene algunas limitaciones: "Hambre poco, mi madre no come mucho. Los bichos, dormir en el suelo y la convivencia, no tener su Cola Cao es lo peor que le va a pasar en el mundo".

Además, Alejandra Rubio reconoció con humor que la experiencia podría ser una oportunidad para que su madre dejara de fumar. Para concluir, compartió algunos consejos que le dio a Terelu Campos antes de partir hacia Honduras: "Le he dicho que sea ella, que saque su lado gracioso y no se queje todo el día. Mi madre en la intimidad es una tía muy divertida y muy guay, pero ha entrado en un bucle de ser perfecta de cara a la gente y me gustaría que fuese más ella y se dejase conocer".