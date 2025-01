'GH DÚO' se marca récord y salva a tres concursantes en una única gala

Esta semana se estrenaba con una larga lista de nominados. Eran ocho los concursantes de 'GH DÚO' que se enfrentaban al veredicto de la audiencia. Maica Benedicto, Miguel Frigenti, Óscar Landa, Sergio Aguilera, Manuel Cortés, José María Almoguera o Jeimy Báez. Uno de ellos se convertirá en el cuarto expulsado oficial de 'GH DÚO'.

En el pasado Debate conocíamos que los dos menos votados eran Óscar Landa y Sergio Aguilera. Tras una salvación a contrarreloj, ambos salían de la lista de nominados. Esto reducía los nominados a 6, una cantidad que aún supone prácticamente la mitad de la casa.

Por eso, Ion Aramendi ha sorprendido anunciado algo que pocas veces ha sucedido en la historia del formato. Durante el 'Límite 48h' de esta noche, se salvarán a los tres menos votados, reduciendo el duelo de expulsión a tres.

María Jesús Ruiz, que ha entrado como invitada especial para la prueba semanal, ha sido la encargada de dar el primer nombre. José María Almoguera ha sido el escogido y podrá dormir tranquilo esta noche. "Supongo que significa que estoy haciendo bien las cosas", ha pronunciado tras conocerse la decisión.

| Mediaset

Ha coincidido con él su madre, Carmen Borrego. "Está muy bien apreciar a las personalidades polémicas", ha expresado desde plató, "pero también hay que apreciar la educación y la convivencia", ha expresado.

Tras una pequeña pausa, y una actualización de porcentajes sin mucha variación, Ion Aramendi ha procedido a salvar al siguiente concursante. "Me habéis dado mucha dopamina", ha gritado muy sorprendida Maica Benedicto al ser salvada. "Como siempre estaba llegando al jueves nominada, no me lo esperaba", ha asegurado la joven.

Finalmente, tras unos posicionamientos muy tensos, el presentador ha dado el nombre del tercer y último salvado de la noche: Javi Mouzo. Tras esta decisión, son Manuel Cortés, Miguel Frigenti y Jeimy Báez los tres concursantes que se juegan la expulsión del jueves.