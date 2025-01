Montoya se rompe en 'La Isla de las Tentaciones' por lo que ha visto de Anita

La octava edición de 'La Isla de las Tentaciones' sigue dejando momentos inolvidables y cargados de tensión. Todo ha ocurrido tras el abandono de Ana y Fran hace una semana, las primeras citas y noches de fiesta. Este lunes 20 de enero, 'La Isla de las Tentaciones' volvió con uno de los momentos más esperados por la audiencia: las primeras hogueras. Allí, los participantes pudieron ver por primera vez imágenes de sus parejas en las villas, lo que desató intensas reacciones.

Uno de los momentos más impactantes de la noche lo protagonizó Montoya, que perdió el control tras observar los vídeos de su pareja, Anita Williams, compartiendo momentos íntimos con Manuel. Las imágenes mostraron a Anita y Manuel intercambiando caricias e incluso durmiendo juntos en la misma cama. Una situación que provocó una reacción desgarradora en Montoya.

El andaluz, visiblemente afectado, no pudo contener sus emociones. "Que se quede con él, yo me voy. Esto no es normal. ¿Su madre qué va a pensar? Y me tenían a mí de golfo. De verdad, no quiero estar aquí. ¿Esto es lo que yo he tenido? Me cago en los muertos", exclamó, entre gritos de desesperación.

| Mediaset

En medio de su explosión emocional, Montoya rompió su camisa y pidió a Sandra Barneda abandonar 'La Isla de las Tentaciones'. Para Montoya, las imágenes dejaron claro que su relación con Anita había llegado a su fin en ese mismo instante. Cabe destacar que Anita también se ha mostrado en su hoguera muy enfadada con Montoya, ya que considera que le ha criticado y ha traspasado límites con juegos con las tentadoras.

Sin embargo, el drama para el joven no termina aquí, ya que la experiencia en el reality tan solo acaba de comenzar. Según el avance del próximo episodio de 'La Isla de las Tentaciones', lo más difícil para Montoya está por llegar. Anita y Manuel protagonizarán lo que promete ser el beso más apasionado de la temporada, en el jacuzzi de la villa. Esto ya apareció en el avance de la semana anterior, dejando claro que la relación de la joven con su tentador avanzará a pasos agigantados.