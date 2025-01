'La Isla de las Tentaciones' avanza una nueva infidelidad y la llegada de una pareja

El regreso de 'La isla de las tentaciones 8' este lunes 20 de enero no ha dejado indiferente a nadie. Después de que Ana y Fran abandonaran el programa la semana pasada, han ocurrido tras las primeras citas y noches de fiesta. Sin embargo, las esperadas hogueras marcaron un punto de inflexión para los participantes, mostrando imágenes de sus parejas que desataron emociones de todo tipo.

Montoya vivió uno de los momentos más duros de la noche. El participante no pudo contenerse al ver imágenes de Anita, su pareja, durmiendo en la misma cama con Manuel. Su reacción fue desgarradora, ya que con gritos de desesperación, rompió su camisa y terminó abandonando la hoguera muy alterado. De hecho, ha insinuado que podría pedir una hoguera de confrontación para reencontrarse con su pareja.

Mientras tanto, en la villa, Anita no parecía tener intenciones de frenar su acercamiento con Manuel González. Esa misma noche, tras las hogueras ambos protagonizaron uno de los momentos más intensos de la temporada. Los jóvenes compartieron momentos de lo más hot en el jacuzzi de 'La Isla de las Tentaciones', culminando con un apasionado beso que no gustará nada a Montoya.

| Mediaset

Además, también se vivirá la esperada hoguera de confrontación entre Alba y Gerard a petición de la chica. "Yo no pinto nada aquí. Quiero una hoguera de confrontación con él. No necesito ver más, necesito explicaciones. Mi relación se acaba aquí", dijo tras ver a su novio pasándoselo bien con las tentadoras. Sin embargo, el avance deja caer que Gerard no ha querido presentarse a la cita.

Por otro lado, el avance también ha desvelado que la próxima semana llegará una nueva pareja a 'La Isla de las Tentaciones'. El reality ha dejado ver como un hombre corpulento aterriza en la villa y acapara todas las miradas de las tentadoras.

Recordamos que, la semana pasada, 'La Isla de las Tentaciones' fue líder en audiencias a Telecinco con un estupendo 14,7% de cuota y 1.167.000 espectadores. El reality, que bajó en su express con un 10,5% y 1.380.000, subió al 42,2% en el target 13-24 y ascendió al 26,9% entre el público de 25-44.