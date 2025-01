Unas igualadas nominaciones en 'GH DÚO' dan un vuelco en la casa

La salida de Álex Ghita ha dado un vuelco en la casa. El ex novio de Adara Molinero era el objetivo principal de una gran parte de las nominaciones de sus compañeros. De hecho, esta era su tercera expulsión consecutiva de la que ya no ha podido salvarse. Sin él de por medio, las nominaciones han tomado un rumbo diferente que podría cambiar la trayectoria del concurso.

Antes de las nominaciones, las parejas se han enfrentado a una prueba de inmunidad "planetaria". Los dúos han tenido que transportar tres maquetas de naves espaciales con la nariz. El primero en conseguirlo, conseguiría la inmunidad, la suite y un poder especial a usar en las nominaciones.

Los ganadores de este poder especial han sido Sergio Aguilera y Manuel Cortés, que han logrado completar la prueba en tan solo 28 segundos. Los siguientes más rápidos han sido Dani Santos y María Sánchez. Aunque han logrado un buen tiempo (39 segundos), se quedan sin los beneficios y podrán ser nominados como el resto. Como parte del trío, Marieta Díaz también forma parte del equipo ganador.

Aunque el trío esperaba que todos recibieran la inmunidad, Carlos Sobera les ha sorprendido anunciando que solo uno de ellos la obtendría. Y que quién lo decidiría serían sus compañeros. Con una votación rápida, Marieta Díaz se ha convertido en la inmune de la gala con 8 votos. Solo Javi Mouzo se ha opuesto a la decisión, asegurando que prefería a Sergio Aguilera por "llevar la contraria".

Unas nominaciones muy igualadas

Maria Sánchez y Dani Santos han sido los primeros en nominar, que le han dado un punto a Maica Benedicto y a Óscar Landa. Los tres puntos se los han dado a Frigenti, de quien aseguran que lo "ven distante".

Los siguientes han sido Óscar Landa y Maica Benedicto, que le han dado un punto a Jeimy Báez y José María Almoguera, por el comportamiento de ella a lo largo de la semana."No le vi sentido a lo que me decían", ha admitido ella.Los tres puntos han ido para Manuel Cortés y Sergio Aguilera debido al enfrentamiento que ambos mantienen con el primero.

Turno de Jeimy Báez y José Maria Almoguera, que han dado un punto a los ex concursantes de 'GH 10. Los tres puntos han ido para Miguel Frigenti porque, según el hijo de Carmen Borrego, "no me gustan sus formas".

Romina Malaspina y Javi Mouzo han nominado al bando de los "famosos", con un punto para Jeimy Báez y José María Almoguera, mientras que su puntuación más alta ha ido para Manuel Cortés.

"Ha entrado como un miura y no me ha gustado nada", ha explicado Miguel Frigenti cuando le ha dado los tres puntos a Manuel Cortés y Sergio Aguilera. El punto ha ido para Jeimy Báez y José María Almoguera.

El trío ha sido el último en nominar, que le ha otorgado el punto "por estrategia" a Maica Benedicto y a Óscar Landa. Los tres puntos han ido para Miguel Frigenti, a quien califican de ser "el cabecilla del otro grupo".

Tras unas empatadas nominaciones, en la que los bandos han estado más unidos que nunca, la lista de nominados está compuesta por Maica Benedicto, Óscar Landa, Miguel Frigenti, Manuel Cortés, Sergio Aguilera, Jeimy Báez y José María Almoguera. Sin embargo, con el poder especial, el trío ha decidido que Javi Mouzo se una a la lista.

Esta semana es decisiva, pues más de media casa se enfrenta a la decisión de la audiencia, que tendrá el poder de decantar la balanza hacia el bando de los 'conocidos' o el de los 'famosos'.