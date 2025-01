María Casado se sale del guion en directo en Informativos Telecinco ante David Cantero

La noche del 5 de enero, conocida por su magia y emoción, también dejó momentos curiosos y divertidos en Informativos Telecinco. María Casado protagonizó un simpático episodio al escribir su carta a los Reyes Magos en pleno directo. Una dinámica que sorprendió a la audiencia de Informativos Telecinco, que no está acostumbrada a este tipo de espontaneidad de los presentadores.

Todo comenzó cuando David Cantero la animó a compartir sus deseos para 2025. María Casado no dudó en agradecer lo bueno que le trajo el recién terminado 2024, destacando especialmente su incorporación a Mediaset en septiembre. Recordamos que, tras una larga trayectoria en RTVE y unos años alejada de las pantallas, fichó por el grupo para presentar la edición del fin de semana de Informativos Telecinco.

"Este año he sido muy buena. No voy a pedir mucho y te lo digo de verdad porque ya os adelantasteis conmigo en septiembre cuando me vine para Mediaset y para Telecinco", escribió en su carta. David Cantero, siempre en tono cómplice, bromeó con ella: "Te tocó el gordo conmigo".

| Mediaset

Aunque agradecida por su "regalo adelantado", María Casado también dejó claro que no piensa quedarse sin pedir nada para el nuevo año. "Algo voy a pedir, que no se diga", añadió con una sonrisa.

El momento más inesperado llegó con la tradicional degustación del roscón de Reyes, aunque este no era precisamente el clásico dulce navideño. En pleno directo, María Casado probó un peculiar roscón relleno de callos madrileños, elaborado por una pastelería de Alcorcón que se ha hecho famosa por sus originales creaciones. La reportera Noelia Camacho mostró desde el establecimiento otras opciones igualmente llamativas, como roscones rellenos de morcilla o sobrasada mallorquina.

Tras probar el de callos, María Casado comentó entre risas: "Sabe raro". El momento fue recibido con humor en el plató, reflejando la cercanía y simpatía que caracteriza a la presentadora. Con el día de Reyes, además, María Casado ha cerrado unas navidades llenas de trabajo, ya que ha estado al frente de la edición del mediodía diaria en varias ocasiones.