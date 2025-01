Primeras palabras de Paz Padilla tras confirmarse su despido de Telecinco

La inesperada noticia del despido de Paz Padilla por parte de Mediaset ha generado un gran revuelo en las últimas horas. Tras 15 años siendo uno de los rostros más representativos del canal, la andaluza se ha despedido del grupo, que decidió no renovar su contrato. Sin embargo, lejos de detenerse a lamentar este giro en su carrera, Paz Padilla ha optado por enfocarse en cerrar las fiestas navideñas con alegría, ante la esperada noche de Reyes.

En su cuenta de Instagram, Paz Padilla compartió un video donde aparece vestida como una conejita rosa, inmersa en los preparativos para decorar su hogar de cara a la llegada de los Reyes Magos. Pese al duro golpe profesional, la presentadora se mostró alegre y comprometida con las festividades familiares, dejando claro que no permitirá que esta circunstancia empañe este momento especial.

"Comienza la cuenta atrás para la noche de Reyes. Y siempre tengo el mismo dilema: no sé si me va a dar tiempo y si lo que tengo en mi cabeza lo puedo plasmar", comentó en el video Paz Padilla. Con humor, añadió: "Claro, porque hay muebles, televisores, cocinas, sofás, pero lo voy a intentar".

| Instagram, @paz_padilla

En su afán por lograr la mejor decoración posible, Paz Padilla incluso decidió "expulsar temporalmente" a su hija, Anna Ferrer, de la casa. En otro fragmento del video, se escucha decirle: "Vete y no vuelvas hasta la noche de Reyes". Además, en tono jocoso, añadió: "Y ya sabes cómo tienes que entrar: cuanto más borracha vengas, mejor. No, pero ven un poco confundida. No hagas trampas y espero que te guste".

Esta actitud demuestra que Paz Padilla ha decidido priorizar a su familia y las celebraciones navideñas, dejando en segundo plano el impacto de su despido fulminante de Mediaset. Aunque ya no será presentadora ni colaboradora en Telecinco, seguirá en otros proyectos profesionales, como su firma de moda junto a Anna Ferrer y sus seminarios como coach.

Además, aún hay un proyecto en el que Paz Padilla seguirá ligada a Mediaset.Será en 'La que se avecina', donde mantendrá su papel como la Chusa. Las grabaciones de la nueva temporada están previstas que den comienzo el próximo mes de abril.